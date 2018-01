HC Sulzbach will in Münchberg Auswärtsfluch beenden

19.01.2018

Wieder steht ein Auswärtsspiel in Oberfranken auf dem Tableau und man darf gespannt sein, wie die Sulzbacher Landesliga-Handballer die unerklärliche Niederlage gegen Helmbrechts vom vergangenen Sonntag verdaut haben. Diesmal geht es ein paar Kilometer weiter östlich zum TV Münchberg. Das Spiel findet am Samstag, 20. Januar, um 19.45 Uhr in der Gymnasiumhalle statt.

Ein Zähler Unterschied

Starkes Torjäger-Duo

Mit Neuzugang Patrick Klee

Die Münchberger haben einen Punkt weniger als die Herzogstädter und liegen so auch einen Platz hinter dem Gast auf dem achten Tabellenrang. Beiden Teams fehlen aber noch ein paar Zähler, um sich gemütlich zurückzulehnen und so wird das Spiel sicher wieder ein Krimi.Neben dem Heimvorteil motiviert die Gastgeber natürlich auch die deutliche 16:24-Pleite gegen die Oberpfälzer aus der Hinrunde, doch diesmal stehen die Zeichen für die Münchberger sicher weitaus günstiger, fehlen der Truppe von Sulzbachs Trainer Christian Rohrbach doch seit Wochen einige Leistungsträger. Und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Außerdem sind die Gastgeber erfolgreich in das neue Jahr gestartet und holten sich in zwei Auswärtsspielen drei Punkte. TV-Trainer Christian Seifert kann sich in diesen Wochen vor allem auf seine Torjäger Vit Kalas und Jakub Skvaril verlassen, doch die größte Stärke der Oberfranken ist der Kampfgeist und eine geschlossene Mannschaftsleistung.Courage benötigen die Sulzbacher am Samstag genauso und vor allem Nervenstärke und Cleverness in den entscheidenden Situationen. Helfen kann dabei wieder Jonas Rohrbach, der nach seiner Verletzungspause zurückkehrt und auch Neuzugang Patrick Klee, der sich dem HCS zumindest für die Rückrunde wieder angeschlossen hat. Der Linkshänder soll vor allem Michael Waitz entlasten, der zuletzt etwas überspielt wirkte, aber auch mit seiner Schnelligkeit die Abwehr verstärken.Bleibt zu hoffen, dass den Gästen endlich die ersten Zähler in einer fremden Halle gelingen. Auch wenn der TV Münchberg leichter Favorit ist, haben die Sulzbacher durchaus eine reelle Chance - und wollen diese auch nutzen.