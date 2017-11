Sport Sulzbach-Rosenberg

02.11.2017

Eine starke Leistung zeigte die weibliche D-Jugend des Handballclubs Sulzbach-Rosenberg, unterstützt von vier Mädchen der E-Jugend, beim Heimturnier in der Realschulhalle. Spielerisches Können und Selbstbewusstsein waren bei einem klaren Sieg gegen Pyrbaum/Seligenporten und einer knappen Niederlage gegen Nürnberg zu erleben. Mädchen der Jahrgänge 2005/06 mit Lust am Teamsport sind eingeladen, montags um 17.45 Uhr in der Realschule mit zu trainieren. Bild: exb