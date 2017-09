Sport Sulzbach-Rosenberg

Gegen den TV Helmbrechts gelang den Handballern des HC Sulzbach ein verdienter 26:21-Auftakterfolg in der Landesliga. Dadurch wurde einiges an Nervosität, die vor dem Saisonstart herrschte, von der Mannschaft und den Verantwortlichen genommen, wusste man doch vor diesem Spiel kaum etwas über die Spielstärke der Liga allgemein und dem Gegner aus Oberfranken im Besonderen.

Der galt als Vorjahressiebter durchaus als ernst zu nehmender Kontrahent, vor allem da auf der Seite der Herzogstädter einige Leistungsträger fehlten. So wurde Jiri Smolik aus gesundheitlichen Gründen nicht eingesetzt, Jason Mignon war beruflich unabkömmlich und Torhüter Max Lotter kam erst eine Stunde vor der Partie aus dem Urlaub zurück und setzte sich nur sicherheitshalber auf die Bank.Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht irritieren und gaben schon zu Beginn mächtig Gas. Besonders die Abwehr stand sicher wie lange nicht mehr. Linus Brockstedt übernahm hier die Bürde des Chefs und wurde nach der Partie von den Experten unisono zum "Man oft the Match" ernannt. Zusammen mit dem jungen Jonas Rohrbach war er als sehr beweglicher Mittelblock kaum zu überspielen, und da sich Torhüter Moritz Marx als überragender Vertreter des fehlenden Max Lotter präsentierte stand es nach einer Viertelstunde bereits 8:2 für die Sulzbacher.Und als nach einer kurzen Aufholjagd des Gegners Trainer Christian Rohrbach nach der Halbzeit wieder seine inzwischen erfrischten Torjäger brachte, war es schnell mit der Kunst der Franken vorbei. Michael Waitz, Marco Forster und Stefan Ströhl zeigten sich in beeindruckender Frühform und so war die Partie nach weiteren 15 Minuten entschieden (20:13).HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Waitz 6, Marco Forster 5, Ströhl 4, Jonas Rohrbach 3, Luber 3(1), Brockstedt 2, Sebastian Wedel 2, Burkhardt 1, Kristian Forster, Termer, Wiesent, Smolik