Sport Sulzbach-Rosenberg

09.10.2017

09.10.2017

Die D-Jugendhandballer der JSG Amberg-Sulzbach präsentieren sich auch am zweiten Spieltag in ihrer Leistungsklasse in guter Form. Am Sonntag steht ein Gipfeltreffen bevor.

Aufgrund der Tabellensituation gingen die Buben der Sulzbacher Handballschmiede als Favorit in die Auftaktpartie. Der erste Gegner TSV Neutraubling hatte sich zum Ziel gesetzt, möglichst lange Paroli zu bieten.Die JSG ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken und sorgte binnen Minuten für klare Verhältnisse. Alle Spieler bekamen großzügige Einsatzzeiten und bewiesen ihre positive Entwicklung der vergangenen Wochen. Beim souveränen 30:9-Sieg reihten sich sensationelle zehn Spieler in die Torschützenliste ein.Auch in der zweiten Partie, die nach einer einstündigen Pause in Angriff genommen wurde, musste der Gegner die Überlegenheit der Sulzbacher Handball-Talente anerkennen. Dem ESV Regensburg, der in der Jugendarbeit in der jüngsten Vergangenheit durchaus Akzente setzen konnte, blieb nur übrig, die deutliche Überlegenheit der Herzogstädter zu akzeptieren.Aus Sulzbacher Sicht blieb die erfreuliche Erkenntnis, dass auch die E-Jugend-Spieler wieder ein prächtiges Spielverständnis zeigten und sich munter am Torewerfen beteiligten. Am Ende trennten sich die Teams mit dem eindeutigen Ergebnis von 39:11 zugunsten der JSG.Damit behauptet Amberg-Sulzbach die Tabellenführung und schafft sich eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg in die höchstmögliche Spielklasse, die zwischen Bayreuth und Regensburg bzw. Erlangen und Cham angeboten wird. Am Sonntag, 15. Oktober, kommt es in Sulzbach-Rosenberg zum brisanten Gipfeltreffen mit den Hauptkonkurrenten SSG Metten und DJK Neumarkt.