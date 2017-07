Sport Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

25.07.2017

Fast 1000 Mädchen und Buben traten in über 70 Jugendteams bei den Wendelsteiner Handballtagen an. Grund zum Jubeln hatte am Ende auch die JSG Amberg-Sulzbach mit ihrer neuformierten männlichen Jugend D 1. Die zehn bis zwölf Jahre alten Jungen aus der Sulzbacher Handballschmiede dominierten in den Gruppenspielen gegen die jüngeren Teams aus Büchenbach (20:0) und JSG Fürther Land (19:0). Zum vorweggenommenen Finale geriet die Begegnung gegen die polnische Star-Truppe aus Zuckowo in der Nähe von Danzig, die sich erst zum Ende knapp mit 10:7 durchsetzte. Die Jungs um Jugendleiter Martin Ruhland und Betreuer Hans-Jürgen Kästl bezwangen später noch den Dauerrivalen aus Feucht (13:8). Unter zwölf Teams landete die JSG Amberg-Sulzbach wegen der unglücklichen Zulosung des polnischen Vertreters in der Gruppenphase am Ende auf einem guten vierten Platz.