Sport Sulzbach-Rosenberg

29.11.2017

An zwei Tagen bot Neunburg vorm Wald den Oberpfälzer Judosportlern Gelegenheit, bei den Ranglistenturnieren Punkte für die Top-Ten-Wertung zu sammeln. Die Sulzbacher Judokas, betreut von Michael und Sebastian Eisner, nutzten diese Gelegenheit reichlich.

Den Anfang machten die männlichen Judokas U 12. Nikolas Nagelschmidt erwischte nicht seinen besten Tag, konnte sich aber den dritten Platz sichern. Kevin Knaus setzte sich im Kampf gegen Michael Illias (TSV Schwandorf) souverän durch und sicherte sich die Silbermedaille. Wie erwartet dominierte Marcel Knaus die Gruppe 10 und erkämpfte die erste Goldmedaille für den Judo-Verein.Bei den Mädchen zeigte Rihana Pridgen schöne Judotechniken und verdiente sich nach drei überlegenen Siegen die Goldmedaille. Nach ihrem Vereinswechsel von der DJK Ensdorf kämpfte sie erstmals für den Judo-Verein. Viona Scharping fand gegen Finja Albang (Rötz) und Lena Geiger (Kötzting) wenig Mittel. Trotz dieser Niederlagen erkämpfte sie sich die Bronzemedaille.In einem starken Feld dominierte zunächst Emily Beidin durch zwei deutliche Siege. Gegen Madeleine Henneberger (TV Bad Kötzting) entwickelte sich ein spannendes Finale. Bei Gleichstand entschied ein Shido (Strafe) gegen die Sulzbacherin. Eine hochverdiente Silbermedaille war für Emily ein Trost.Conny Schart steigerte sich in der Gruppe 9 und setzte sich im entscheidenden Kampf gegen Verena Beimler (TV Vohenstrauß) souverän durch, für den Judoverein somit eine weitere Goldmedaille.Bei den MU15 sammelte Daniel Zittel erneut Kampferfahrung. Trotz schöner und engagierter Ansätze reichte es bei diesem Top-Ten-Turnier nur zu Platz 4. Sebastian Dethloff konnte an diesem Tag seine Erfolgsserie nicht fortsetzen und landete ebenfalls auf dem vierten Platz. Sophie Schmeißner bot erwartungsgemäß einen starken Auftritt. Nach einem Shido (Verlassen der Matte) hatte die Wernbergerin Lina Hölzl diesmal die Nase knapp vorn, Silber für Sophie.Am zweiten Turniertag standen die Judokas U 10 auf den Matten. Nach zwei überzeugenden Siegen in Gruppe 3 errang Leon Beidin die erste Goldmedaille. Diego Schnellinger unterstrich seine Dominanz durch einen weiteren ersten Platz.Die Gruppe 10 wurde von zwei Sulzbacher Judokas beherrscht. Im Finale siegte Jonas Scharping knapp gegen seinen Vereinskollegen Sebastian Marx. Auch in Gruppe 11 kam es zu einem Herzogstädter Finalkampf. Hier besiegte Michael Perrey Kilian Schötz, der nach längerer Wettkampfpause wieder Anschluss findet. Gold und Silber gingen erneut an den Judo-Verein.Ein Blick in die aktuelle Top-Ten-Liste verdeutlicht, dass der Judo-Verein Sulzbach zu den erfolgreichsten Vereinen in der Oberpfalz zählt. Sieben Gold-, fünf Silber- und zwei Bronzemedaillen waren an diesem Wochenende eine gute Ausbeute.