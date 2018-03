Sport Sulzbach-Rosenberg

18.03.2018

9

0 18.03.2018

Amberg-Sulzbach. Die Gaujugendleitungen lassen hier ihre besten Schützen gegeneinander antreten: Der Nachwuchs der Oberpfälzer Schützenbundes ermittelte auch in diesem Jahr seine Jugendrangliste.

In der Schülermannschaft erreichten Janine Herbst (Königstein), Karina Hartmann (Tanzfleck), Valentin Rumpler und Jonas Lichtblau (Massenricht) sowie Theresa Wopperer und Denise Fleischmann (Großalbershof) vom Gau Sulzbach-Rosenberg den dritten Platz hinter Schwandorf und Roding. Mit durchschnittlich 180 Ringen pro Schütze war Schwandorf nicht zu schlagen. Im zweiten Wettkampf konnte sich die Mannschaft verbessern und sich am Gau Roding vorbei auf den zweiten Platz schieben. Auf dem ersten Platz landete erneut Schwandorf.Die Jugendmannschaft wurde durch Lena Reichenberger und Martin Lindner verstärkt. Mit Tina Reichl und Paul Rumpler aus Massenricht, Xenia Gareis (Süß) und Annika Ertl (Tanzfleck) hatten die sechs gegen starke Gegner zu kämpfen Trotz der guten Ergebnisse reichte es nicht für die ersten Plätze. So landete man nach dem ersten Jugend-Wettkampf auf dem sechsten Platz (47 Ringe hinter dem Sieger Schwandorf).Auch die Sulzbacher Jugendschützen bekamen ihre zweite Chance. 23 Ringe trennten die Sulzbacher von den Erstplatzierten aus Armesberg. Die Schwandorfer landeten dank der besten Schützin des Turniers (Petra Käsz/392 Ringe) auf Platz zwei. Der Gau Sulzbach-Rosenberg blieb Sechster. Da sich die besten acht Mannschaften jeder Altersklasse für das Finale qualifizieren, sind hier am Samstag, 14. April, beide Sulzbacher LG-Mannschaften zu sehen.