11.01.2018

Unter der Regie von Jugendleiterin Bettina Moser stellte der SV Loderhof/Sulzbach drei Fußballturniere für F- und E 2-Junioren sowie D-Mädchen auf die Beine.

Voller Begeisterung absolvierten die F-Spieler ihre Partien und zeigten einige anspruchsvolle Spielzüge. Turniersieger wurde der TSV Königstein, der in fünf Spielen 33 Tore erzielte. Der punktgleiche SV Michaelpoppenricht brachte es "nur" auf 28. Dritter wurde der SV Illschwang/Schwend, gefolgt von zwei Mannschaften des Gastgebers und dem SV Kauerhof. Der Turniersponsor, Orthopädie-Schuhmachermeister Andreas Schmidt, ehrte die Sieger.Acht E 2-Mannschaften bestritten in zwei Gruppen ihre Vorrundenspiele. In den Finals fielen die Ergebnisse sehr knapp aus. Der FC Neukirchen musste dem SV Raigering mit 1:2 den Vortritt auf den siebten Platz lassen. Der 1. FC Hersbruck besiegte den FC Edelsfeld 3:0, der SV Hahnbach den Gastgeber mit 1:0. Platz Eins sicherte sich der SV Kauerhof gegen den FV Vilseck mit 2:1.Zum Schluss traten sechs D-Mädchenmannschaften nach dem Schema Jeder gegen Jeden gegeneinander an. Ungeschlagen holte sich der SC Kirchenthumbach den Turniersieg. Die weiteren Plätze belegten der TSV Neudorf, SC Eschenbach sowie der SV Loderhof/Sulzbach 1, 2 und 3.