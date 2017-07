Sport Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

10

0 25.07.201710

Beste Rahmenbedingungen herrschten bei den Turnieren des TuS Rosenberg für junge Fußballer. Einige Teams nutzten das Wochenende als Saisonabschluss. Sie verwandelten den Sandplatz und das Stadiongelände in ein Zeltlager.

Beim E 2-Juniorenturnier traten sieben Teams im Modus Jeder gegen Jeden an. In der Tabelle ging es am Ende eng zu. Platz eins holte sich die SG Illschwang/Schwend/Kastl. Sie verlor zwar ihre Partien gegen die zwei Teams des Gastgebers, aber die patzten gegen andere. Dies zeugt von einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld, in dem auch das Quäntchen Glück entschied. Schirmherr Dr. Markus Eckert nahm die Siegerehrung vor.Beim G-Juniorenturnier unter Schirmherrschaft von Allianz-Generalvertreter Manfred Seitz sorgte ein Regenschauer für Abkühlung. Niederlagen wurden sportlich verkraftet, Siege unter dem Applaus der Eltern gefeiert, und am Ende freuten sich alle Kinder über die errungenen Pokale. Gastgeber TuS Rosenberg sicherte sich verlustpunktfrei und ohne Gegentor den Turniersieg.Auch im F-Juniorenturnier um den Rohrwerk-Maxhütte-Cup setzten sich die Gastgeber von der SG Rosenberg/Traßlberg vor dem Post-SV Nürnberg durch. Souverän marschierte der SV Stauf bei den B-Juniorinnen durchs Turnier und bewahrte eine blütenweiße Weste. Der TuS erwies sich als guter Gastgeber und belegte den letzten Platz. Gegen den Tabellenzweiten SV 08 Auerbach holten die TuS-Mädels mit einem torlosen Unentschieden ihren einzigen Punkt. Bei der Siegerehrung zollte Schirmherr Dr. Stefan Morgenschweis den Mädels Anerkennung für ihre gezeigten Leistungen und überreichte Bälle und Pokale.

E 2-Junioren

1. SV Illschwang/Schwend/Kastl 12 Punkte / 12:4 Tore 2. TuS Rosenberg II 10 / 8:7 3. TuS Rosenberg I 9 / 5:4 4. TSV Königstein 9 / 6:6 5. SV Loderhof 7 / 4:4 6. ESV Flügelrad Nürnberg 6 / 2:9 7. SV Raigering 3 / 5:8G-Junioren1. TuS Rosenberg 12 Punkte / 10:0 Tore 2. SG Am Lichtenstein 9 / 9:2 3. SV Loderhof 6 / 5:8 4. FSV Gärbershof 3 / 2:8 5. Germania Amberg 0 / 2:10F-Junioren1. SG Rosenberg/Traßlberg 12 Punkte / 12:3 Tore 2. Post-SV Nürnberg 6 / 6:3 3. SG Traßlberg/Rosenberg 5 / 2:5 4. DJK Steinberg am See 2 / 2:6 5. Illschwang/Schwend/Kastl 2 / 1:6B-Juniorinnen1. SV Stauf 12 / 10:0 2. SV 08 Auerbach 7 / 3:4 3. SC Kirchenthumbach 6 / 3:2 4. SV Illschwang 3 / 1:5 5. TuS Rosenberg 1 / 0:7