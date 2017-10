Sport Sulzbach-Rosenberg

Zweimal im Jahr zeigen die Mädchen und Jungen der Minis und der E-Jugend des Handballclubs Sulzbach-Rosenberg ihren Eltern beim Heimturnier, was sie im Training gelernt haben. Am Sonntagvormittag traten die fünf bis acht Jahre alten Minis (im Bild) mit drei Mannschaften in je zwei Spielen gegen die Gäste aus Lauf und Pavelsbach an. Ab 14 Uhr spielte die E-Jugend (Jahrgang 2007/08) mit zwei Mannschaften gegen Eltersdorf und Buckenhofen. Eine altersgerechte Gestaltung der Regeln sorgte für frustfreien Spielspaß. Während bei den Jüngsten die Tore nur heimlich gezählt und Regelverstöße beim Kampf mit dem Ball und sich selbst oft vom Schiedsrichter gnädig übersehen wurden, ging es bei der E-Jugend über die ganze Halle schon "professionell" zur Sache. Aber auch hier standen Spielfreude und Teamgeist im Vordergrund. Auf die erzielten Tore wird für den Endstand die Anzahl der Torschützen addiert, um ein Miteinander ohne zu häufige Alleingänge zu belohnen. Langweilig wurde es den zahlreichen Zuschauern keine Minute. Fast 300 Tore fielen an diesem Turniertag und garantierten pausenlose Unterhaltung. Großer Dank gilt allen Eltern und Trainern, die Woche für Woche durch ihren Einsatz den Kindern einen unvergesslichen Tag bereitet haben. Die Übungsstunden der Minis laufen jeden Donnerstag von 17 bis 18 Uhr in der Krötensee-Turnhalle. Die E-Jugend ist im Anschluss von 18 bis 19 Uhr dran. Ein Schnuppertraining ist jederzeit ohne Voranmeldung möglich. Bild: exb