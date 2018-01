Sport Sulzbach-Rosenberg

26.01.2018

Mit einem erfreulichen Ergebnis ließen drei Mädchen der Volleyballgemeinschaft Sulzbach-Rosenberg aufhorchen. In der Altersstufe U 12 belegten Franziska Beck, Lotta Franke und Marina Roth den dritten Platz beim Vorrundenausscheid in Amberg für die Oberpfalzmeisterschaft. Damit dürfen sie Ende Februar nach Riedenburg fahren und gegen die Besten aus dem Bezirk antreten. Ihre anfängliche Nervosität legten sie schnell ab und begeisterten die mitgereisten Eltern mit ihrem Teamgeist. Für die Mädchen der VG Sulzbach-Rosenberg ist dies ein großer Erfolg, da sie zum ersten Mal an einem Turnier teilgenommen haben. Bild: exb