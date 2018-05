Sport Sulzbach-Rosenberg

09.05.2018

Lauftraining, Liegestützen - die Turnhalle der Jahnschule bebt, als Olympiasiegerin Kati Wilhelm ihr Trainingsprogramm anleitet. "Spitzensportler bewegen Mitarbeiter" heißt das Barmer-Präventionsprojekt, das diesmal zahlreiche Beschäftigte der Firma Kurz ins Schwitzen bringt.

Sehr gut angekommen

Regelmäßige Kurse

Das kann jeder normale Mensch machen. Es bringt Frische in den Kopf und macht Spaß. Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm

Vor zwei Jahren hat die Barmer Ersatzkasse das Präventionsprojekt ins Leben gerufen. Seitdem steht die Krankenkasse mit Profisportlern in Kontakt und versucht als Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements, die Mitarbeiter zu mehr Bewegung zu animieren. "Für unsere Beschäftigten ist es eine tolle Gelegenheit, von einem Profisportler direkt Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Training im Alltag zu bekommen", erklärt Michael Exler, Personalreferent der Leonhard-Kurz-Stiftung, den Sinn des Projekts.Weil "die Aktion 2017 bei der Grammer AG sehr gut angekommen ist", wie Anita Diehl, die Leiterin der Barmer-Regionalgeschäftsstelle in Amberg ergänzt, sei man dieses Mal an die Firma Kurz herangetreten. Da es auf dem Betriebsgelände selbst keine passenden Räumlichkeiten gibt, wurde in die Jahnschule ausgewichen. Dort erwartete die rund 40 Beschäftigten der Firma Kurz ein zweigeteiltes Programm mit der Biathlon-Olympiasiegerin. Zunächst erzählte die gebürtige Thüringerin aus ihrer aktiven Zeit als Spitzensportlerin und gab in einem 45-minütigen Vortrag Motivationstipps.Wilhelm, die ihre aktive Zeit 2010 beendete und seitdem als ARD-Expertin arbeitet, berichtete über Höhen und Tiefen ihrer Karriere. Dabei versuchte sie den Zuhörern zu erklären, wie sie sich auch in schwierigen Zeit motiviert und schließlich zum Erfolg zurückgefunden hat. Disziplin und Durchhaltevermögen seien ebenso bedeutend wie Fitness und Zielstrebigkeit. Zudem musste sie von Anfang an lernen, mit dem enormen Erfolgsdruck umzugehen. "Es geht darum, dass man im Leben etwas riskiert und sich auch einmal traut, Veränderungen einzugehen", sagt Wilhelm. Nur so sei Fortschritt möglich. "Jeder muss seinen eigenen Weg finden und Mut zu Entscheidungen haben". Wer etwas erreichen will, "muss investieren - das gilt für Körper und Geist", erklärt sie weiter. Ziel sei es, dass die Mitarbeiter aus den geschilderten Erfahrungen lernen und für sich selbst im Berufsalltag nutzen können, sagt Christian Kick, der als Berater im Barmer-Gesundheitsmanagement tätig ist.Nach einer kurzen Pause wechselte die Gruppe schließlich in die neue Sporthalle der Grundschule. Wilhelm versicherte schmunzelnd, dass es keinen Grund zur Besorgnis gäbe - für das einstündige Trainingsprogramm, das sie selbst anleitete, müssten die Teilnehmer keine Olympiaqualitäten mitbringen: "Das kann jeder normale Mensch machen. Es bringt Frische in den Kopf und macht Spaß." Zudem seien alle Beschäftigten freiwillig hier. "Wir haben natürlich niemanden gezwungen, unsere Leute haben das Angebot gerne angenommen", sagt Reinhold Sulzmaier, der Leiter des Kurz-Betriebsstandortes. Nach dem Aufwärmen standen normale Kräftigungsübungen an, insbesondere "die Stärkung der Rumpfmuskulatur" ist laut Wilhelm bedeutsam.Die Ex-Profibiathletin, die zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Einzel-Gold im Sprint holte, unterstützt Barmer seit zwei Jahren. Gemeinsam mit den vier anderen ehemaligen Spitzensportlern Britta Steffen (Schwimmen), Frank Busemann (Leichtathletik), Martin Schmitt (Skiweitsprung) und Jonas Reckermann (Beachvolleyball) ist sie Teil des Projekts "Spitzensportler bewegen Mitarbeiter" und damit regelmäßig zu Trainingskursen in großen Unternehmen.Wilhelm wurde in der DDR in Schmalkalden geboren und war zum ersten Mal in Sulzbach-Rosenberg. Zeit für eine Besichtigung der Altstadt hatte sie leider trotzdem nicht. Ihr Terminkalender ist voll, noch am Abend musste die 41-Jährige weiter zum Nofi-Lauf in Neustadt an der Waldnaab.