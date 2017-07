Sport Sulzbach-Rosenberg

18.07.2017

Wo möchten Sie gerne leben?

In Kempfenhof, das ist ein Ortsteil von Sulzbach-Rosenberg, in der Natur. Da wohne ich, da fühle ich mich wohl. Wenn ich älter bin, in Südtirol. Auf keinen Fall in einer Großstadt.Was sind Ihre persönlichen Stärken?Ich bin ehrgeizig und konsequent, was das Training betrifft. Ich habe einen ausgeprägten Teamgeist, und ich bin offen für Neues.Was war Ihr größter Fehler?Ich habe Krankenschwester gelernt und habe es danach verpasst, die Ausbildung zum Sportlehrer zu machen. Das hätte ich in Köln machen müssen.Wer wollten Sie als Kind sein?Pippi Langstrumpf. Die ist schnell, stark und lustig.Was war Ihr schlimmster/bester Schulstreich?Ich war in Amberg auf der Schwesternschule, da haben wir keine schlimmen Streiche gemacht. Einer unserer Lehrer hatte eine schwarze Tasse, die haben wir mit einer Kerze eingerust. Er war dann schwarz an der Hand und im Gesicht.Mit welchem Promi würden Sie gerne mal einen Kaffee trinken?Mit Manuel Neuer, weil er auf mich, obwohl er ständig großem Druck und Erwartungshaltungen ausgesetzt ist, sehr ausgeglichen und souverän wirkt.Welchen Satz hassen Sie am meisten?"Wann hörst du endlich mit dem Sport auf?"Was haben Sie sich von Ihrem ersten Gehalt/Ihrer ersten Siegprämie gekauft?Damit bin ich 1998 zur Triathlon-Weltmeisterschaft nach Hawaii geflogen, zum Ironman.Bei welcher Nachspeise können Sie einfach nicht widerstehen?Kücheln und Apfelstrudel von meiner Mama und meiner Schwiegermama.Welche Fernsehsendung ist für Sie Pflicht, bei welcher schalten Sie sofort weg?Sport jeglicher Art schaue ich an und Krimis wie Wallander. Auch ältere Filme von Hitchcock. Was ich nicht schaue, sind Verkaufssendungen. Wenn Werbung kommt, schalte ich gleich weiter.Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?Reisen, verbunden mit Sport.Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich ...... mit Triathlon nicht erst mit 25 Jahren angefangen sondern schon im Kindesalter.