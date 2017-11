Sport Sulzbach-Rosenberg

21.11.2017

Wo möchten Sie gerne leben?

Irgendwo, wo es warm ist. Der Winter ist nicht meins. Ich bin ein Sonnenkind.Ich bin ehrgeizig. Freundschaft wird bei mir groß geschrieben und ich bin hilfsbereit.Dass ich so früh Kinder bekommen habe. Ich bereue meine Kinder nicht, aber es war gleich nach der Lehre und das war schon arg früh.Wie meine Mama. Sie wird heuer 80 Jahre alt, aber sie wird nicht älter. Sie kann alles und ist immer in Action.Beim Schulabschluss haben wir das Auto eines Lehrers in Klopapier eingewickelt und nass gemacht.Mit Chris Hemsworth, der in dem Film "Thor" mitgespielt hat. Ein Fantasy-Film. Er hat eine gute Figur.Ich hab's dir gleich gesagt.Siegprämie gibt es bei uns nicht. Von meinem Lehrlingsgehalt habe ich mir eine Designerjeans mit Löchern gekauft. Aber die hat meine Mutter gleich verbrannt, als ich sie ihr zum Waschen gab. Das ist 30 Jahre her, da gab es so etwas noch nicht.Bei keiner. Ich bin keine Süße. Bei Schinken ist das schon anders. Ich stehe mehr auf herzhaft."Bauer sucht Frau" brauche ich nicht, aber ich schaue gerne Comedysendungen wie "Big Bang Theory".Mit meinem Hund durch den Wald laufen. Das ist Relaxing pur für mich.... mich in der Schule mehr angestrengt und eine andere Ausbildung gemacht. Ich habe Bäckereiangestellte gelernt.