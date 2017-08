Kinder arbeiten im Tenniscamp an Schlagrepertoire und Kondition

Sport Sulzbach-Rosenberg

Im Ferien-Tenniscamp des TC Blau-Weiß Sulzbach-Rosenberg trainierten zwölf Kinder drei Tage lang. Trotz der hohen Temperaturen gingen sie hoch motiviert an die Übungen mit dem Tennisschläger heran. Dabei leiteten sie die Trainer Wolfgang Henn, Michael Rösl, Heiner Seuss und Thomas Kick aus der Tennisschule Breakpoint an. Sie teilten die Gruppen nach Spielstärke ein. Neben den klassischen Schlagübungen boten sie auch Koordinationstraining an. Die Jüngsten absolvierten am letzten Tag erfolgreich das DTB-Sportabzeichen in Gold. Die anderen Kinder wetteiferten in einem Abschlussturnier um Pokale und kleine Sachpreise. Im Bild die Teilnehmer mit den Trainern Wolfgang Henn (links) sowie Michael Rösl und Heiner Seuss (von rechts); es fehlt Thomas Kick. BIld: exb