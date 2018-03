Sport Sulzbach-Rosenberg

02.03.2018

9

0 02.03.2018

Der neue Regent bei der Königlich-privilegierten Feuerschützengesellschaft 1433 Sulzbach heißt Theo Heinz. Seine Ehefrau Gisela schmückt sich mit dem Titel der Liesl.

Oberschützenmeister Herbert Bauer lüftete bei der Königsproklamation im Schützenheim das Geheimnis um die neuen Würdenträger. Er selbst war als amtierender König angetreten. Theo Heinz setzte sich gegen 24 Konkurrenten durch. Als 1. und 2. Ritter stehen ihm Herbert Bauer und Kurt Falk zur Seite.Den Erfolg des Ehepaars Heinz beim Königsschießen vervollständigte der Titel der Schützenliesl. Ihn gewann Gisela Heinz vor ihren Zofen Katharina Meisenhelter und Inge Bauer.Sportleiter Kurt Falk übernahm die Siegerehrung in den Wettbewerben Meister und Glück. Meister mit dem Luftgewehr wurde Theo Heinz vor Herbert Bauer und Gisela Heinz. In der Konkurrenz Glück mit Luftgewehr und Luftpistole hatte Kurt Falk die Nase vorn vor Herbert Bauer und Gisela Heinz. Mit der Luftpistole holte sich Theo Heinz den Sieg auf Meister vor Alfred Birner und Kurt Falk. Herbert Bauer freute sich zum Schluss, dass heuer mehr Schützen als im Vorjahr am Königsschießen teilgenommen haben.