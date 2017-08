Sport Sulzbach-Rosenberg

Im Nachbarland Tschechien ging es bei der Europameisterschaft im Kraftdreikampf der Senioren um Medaillen. Die in verschiedenen Alters- und Gewichtsklassen unterteilte Veranstaltung wurde im Congresszentrum Pilsen ausgetragen. Im Kader der Nationalmannschaft standen die Sulzbach-Rosenberger Petra Tschirsky, Manuela Horst und Frieda Holzer.

Betreut wurden die starken Mädels von dem Sulzbacher Urgestein Klaus Uschold sowie Thomas Horst, Arthur Hirner und Hans-Jürgen Ehrt. Petra Tschirsky, die mehrfache Deutsche Meisterin im Kraftdreikampf, und Manuela Horst, Deutsche Meisterin im Kreuzheben, waren in der Klasse bis 57 kg/Altersklasse 1 für Deutschland am Start. Diesmal wurde schon die Gewichtsabnahme für Tschirsky zu einer Qual, denn das letzte Kilo zur Gewichtsgrenze konnte nur mit radikaler Nulldiät erreicht werden.Auf den dadurch entstandenen Leistungsabfall wurde durch ihren Betreuer reagiert und so begann sie mit 100 kg im ersten Versuch in der Kniebeuge. Im zweiten ging sie auf 115 kg die sie aber wegen zu geringer Tiefe nicht bekam, auch im dritten Versuch bekam sie diese Last nicht für gültig (1:2 Kampfrichterstimmen) erklärt.Manuela Horst mit einem Körpergewicht von 56,55 kg am Start machte ihre Sache ordentlich, wurde aber auch vom strengen Kampfgericht eingebremst und so blieb ihr nur der erste Versuch mit 72,5 kg, den sie in die Wertung bekam. Im anschließendem Bankdrücken konnte Tschirsky bis zum letzten Versuch von Gold träumen, schließlich gewann dies Heidi Ottesen mit gedrückten 75 kg vor Tschirsky (72,5 kg) und Eva Buxbom (70 kg) und Manuela Horst 50 kg).Den 3. Versuch bekam von diesen Damen dabei keine gültig in die Wertung und so holte Tschirsky Silber im Bankdrücken und Horst blieb der 4. Platz. Beim anschließendem Kreuzheben kam bei Petra die Kraft wieder zurück und sie zog im 3. Versuch 140 kg nach oben und bekam diese mit 3:0 gültig. Die Dänin Eva Buxbom zog mega starke 170 kg nach oben,, die Norwegerin Heidi Ottesen 140 kg und Manuela Horst 120 kg.Das bedeutete nochmal Silber für die etwas leichtere Sulzbach-Rosenbergerin bei ihrem ersten internationalen Auftritt in Pilsen. Manuela Horst zog auch in dieser Disziplin nochmal Bestleistung, was ihr aber keine bessere Endplatzierung mehr einbrachte. In der Klasse bis 72 kg startete Frieda Holzer mit guten 130 kg in der Beuge im 3. Versuch, aber ihre Gegnerin Anne Izindre setzte noch eins drauf und beugte 150 kg.Im Bankdrücken setzte sich Holzer mit nur einem gültigem Versuch gegen Anne Izindre durch und gewann Gold mit gedrückten 110 kg, die Schwedin drückte 105 kg und die Britin Joanne Barnes 87,5 kg.Das Kreuzheben begann Holzer mit 120 kg und steigerte sich im 3. Versuch auf 140 kg das ihr in dieser Disziplin Bronze einbrachte. So holten die Herzogstädterinnen zwei Medaillen im Kraftdreikampf und sechs in den Einzeldisziplinen bei der Europameisterschaft im Kraftdreikampf. Dazu stellte Manu Horst in allen Disziplinen eine neue persönliche Bestleistung auf und kam auf ein gutes Gesamtergebnis: Klasse bis 57 kg: 1. Eva Buxbom, 2. Heidi Ottesen, 3. Petra Tschirsky, 4. Manuela Horst. Klasse bis 72 kg: 1. Anne Inzindre, 2. Frieda Holzer.