Sport Sulzbach-Rosenberg

18.12.2017

Am vergangenen Samstag fand in Erlangen die letzte Dan-Prüfung des Jahres der Bayerischen Taekwondo Union BTU statt. Auch ein Sportler der Abteilung Taekwondo des TuS Rosenberg nahm daran teil. Viktor Kopp wagte sich der Herausforderung und bereitete sich mehrere Monate mit seinen Trainern auf diesen Tag vor. Vor einem dreiköpfigen Prüfungsgremium stellte er sein ganzes Können unter Beweis. In den Disziplinen Poomsae (Formenlauf), Ilbo-Taeryon (Ein-Schritt-Kampf), Gyorugi (Vollkontakt-Wettkampf), Hosinsul (Selbstverteidigung) sowie Kyok-Pa (Bruchtest) musste Kopp die Prüfer davon überzeugen, dass er die Anforderungen eines Schwarzgurtes erfüllen kann. Nach gut sieben Stunden Prüfung hat er es geschafft und den Prüfern Günter Sonner (8. Dan), Michael Bußmann (7. Dan) und Sandra Gruber-Stenzel (7. Dan) bewiesen, dass er den 1. Dan verdient hat.

Am Ende erhielt er die langersehnte Urkunde aus den Händen von Wilfried Pixner (Bundesprüfungswesen, Referent der Deutschen Taekwondo Union). Aktuell hat der Verein nun zwölf Schwarzgurte in seinen Reihen. Weitere Infos über Taekwondo beim TuS Rosenberg im Internet: www.taekwondo-rosenberg.de