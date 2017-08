Lehrer schlagen Ärzte auf dem Fußballfeld

Sport Sulzbach-Rosenberg

02.08.2017

Alljährlich tragen die Sportgruppen der Ärzte aus dem Amberg-Sulzbacher Raum und des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Sulzbach-Rosenberg ein Freundschaftsspiel gegeneinander aus. So trafen sie auch in dieser Woche im Aicher-Stadion in Rosenberg aufeinander. Schon vor Spielbeginn übergaben Dr. Klaus Gebel und Martin Sekura vom BLLV Spenden an Platzwart Florian Kühn zur Förderung der Jugendabteilung. Unter der Leitung von Schiedsrichter Hans Göth entwickelte sich ein sehenswertes Spiel. Am Ende siegte die Mannschaft des BLLV mit 2:1. Bild: exb