Sport Sulzbach-Rosenberg

20.12.2017

20.12.2017

Markus Engelstaedter hat eine riesige Fangemeinde in Amberg. Wenn er mit seinem Team zur "Special Night's before Christmas" in die Vils-Stadt kommt, dann ist das Stadttheater ausverkauft.

Englisches Repertoire

Kleines Jubiläum

Rock 'n' Roll, Jazz, Soul

Begeistertes Publikum

Amberg. Jeder der Besucher weiß dann auch: Hier hört man nicht die "stimmungsvollen" Weihnachtslieder á la carte, sondern hier wird Weihnachten mit Pop, Rock 'n' Roll, jazzigen Songs und souligen Balladen eingeläutet.Es ist ein tolles Team, was da auf der Bühne steht. Neben dem Vier-Oktaven-Mann Markus Engelstaedter sind Steffi Denk mit ihrer souligen Rock-Röhre mit von der Partie, Lisa Wahlandt als begnadete Jazz- Sängerin, die drei "The Divettes", die nicht nur attraktiv anzuschauen sind, sondern auch den professionellen gesanglichen Background liefern und eine Klasse-Band.Da wetteiferten Gerwin Eisenhauer (Drums), Andreas Blüml (Gitarre), Martin Jungmayer (Saxofon) Dominik Glöbl (Trompete) Bernd Meyer (E-Piano) und Uli Zrenner-Wolkenstein (Bass) miteinander, wer sein Instrument am wirkunsgsvollsten in die gut ausbalancierten Instrumentalpartien integrieren kann. Das Ganze ist eine fulminante, mitreißende Show, die das Publikum vom ersten Ton begeistert und zu teils euphorischem Applaus nach jedem gesungenen oder gespielten Stück animiert.Es sind (fast) ausschließlich englischsprachige Songs, die die Truppe im Repertoire hat. Das beginnt mit "The 12 days of Christmas" bei denen sich die Band mit einem spritzigen, stimmungsvollen Song vorstellt. Steffi Denk setzt mit ihrer fulminanten Stimme bei "What Christmas means to me" grandiose Akzente und beeindruckt mit den Divettes bei "Mr. Sandman".In gegenseitiger Konversation nehmen sich besonders Steffi Denk und Markus Engelstaedter witzig "auf die Schippe", präsentieren die einzelnen Programmpunkte vor (ein "offizielles Programm gibt es nicht") und stellen fest, dass dieses Programm ein Jubiläum in Amberg sei, weil sie bereits das zehnte Mal hier auftreten dürfen.Die ausdrucksstarke Pop-Schnulze "This is the time" zelebrieren Denk und Engelstaedter mit Ekstase und stimmlicher Leidenschaft, bevor mit "Rocking in the World" Engelstaedter zu höchster emotionaler Form aufläuft. Der Ausflug ins deutschsprachige Metier mit dem von Hermann Prey inspirierten Lied "Vom Himmel hoch o Englein kommt" bietet Lisa Wahlandt zwar ausgesprochen gut und interessant dar, ist aber in seiner verpoppten Ausführung inmitten der englischen Original-Songs eher eine stilistische Verirrung. Denn Wahlandt ist in anderen Songs eine fantastische Interpretin mit ihrer jazzigen, ausdrucksstarken Stimme, die sie bei "Frosty, the Snowman" stark zur Geltung bringt.Ein Medley "alter, immer wieder gewünschter Songs" gibt es mit "Let it snow" und "Merry Christmas" einem fulminanten Drums-Solo, was das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Sowohl Steffi Denk als auch Lisa Wahlandt und Markus Engelstaedter sind mit tollen rockigen und ruhigen, nachdenklichen Songs von beeindruckender Intensität.Die Ballade "Power of Love" etwa von der Formation "Franky goes to Hollywood" präsentiert Engelstaedter mit Sentiment und Leidenschaft, aber auch das spritzige "Jingle bells" gemeinsam mit den "Divettes" , die auch "allein" mit "Jing a ling" zeigen, was sie stimmlich drauf haben, ist im Programm. Immer wieder erleben die Zuhörer Lisa Wahlandt mit ihrer starken Stimme wie beispielsweise "Wintersong" mit den Divettes. Und "Peace on Earth" mit Steffi Denk ist ein unglaublich starkes Duett.Fast zwei Stunden Non-Stop in professioneller Klasse - "Special Night's of Christmas" mit dieser Formation begeistert die Zuhörer. So lässt das Publikum nach dem letzten Auftritt mit "Ain't no mountain high enough" die Musiker und Sänger nicht ohne Zugabe gehen. "Merry Christmas" mit Rock, Pop, und Jazz, auch das ist Weihnachten.

Bild: Wolfgang Steinbacher