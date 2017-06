Sport Sulzbach-Rosenberg

01.06.2017

3

0 01.06.2017

Der TV Sulzbach-Rosenberg, Sparte Schwimmen, nahm am Kurfürstenpokal im Amberger Hockermühlbad teil. 15 Schwimmerinnen und acht Schwimmer stellten sich dabei den insgesamt 31 Wettkämpfen und sicherten somit dem TV den zehnten von zwanzig Plätzen in der Gesamtwertung. In den Einzelstarts konnten sich die Sportler über insgesamt 20 Medaillenplätze freuen: Allen voran waren Tim Deichler und Leo Geißner über die 50 m Rücken jeweils mit einer Goldmedaille. Silber ging dreimal an Jakob Keil und je einmal an Philipp Erhardt, Leo Geißner, Leni Karner, Indra Rossmann, Amelie Schirm, Filine Steger und Ulrike Grötsch. Bronzemedaillen gab es für Daniel Jelinski, Leo Geißner (2x), Martin Zimmermann, Leni Karner (2x), Rosalie Steger und Mia Deichler. Für Jonas Geißner, Nico Herbst, Juli Karner, Katharina Porst, Alina Kovalenko, Saskia Krämer, Tara Rossmann, Vanessa Stütz und Antonia Stelter hat es zwar nicht ganz für einen Platz auf dem Podest gelangt, jedoch konnten sie im Wasser mit neuen persönlichen Bestzeiten überzeugen. Für Antonia Wagner war es die erste Teilnahme an einem Wettkampf, bei der sie über die 50m Rücken auf den siebten Platz schwamm und sich somit gleich im Mittelfeld platzieren konnte.

Weiterhin sorgten die Staffelwettkämpfe für viel Spannung bei den Schwimmern; insgesamt vier Mannschaften konnte der TV an den Start bringen, je eine über 4 x 100m Freistil, 8 x 50m Freistil, 4 x 100m Lagen und 4 x 50m Lagen. Letztere konnte zum Abschluss des zweitägigen Wettkampfes noch eine Bronzemedaille ergattern; hierfür geehrt wurden Tim Deichler, Vanessa Stütz, Saskia Krämer und Jakob Keil.