Sport Sulzbach-Rosenberg

31.01.2018

15 junge Sportler gingen für den TV Sulzbach-Rosenberg beim Auerbacher Kinderschwimmfest an den Start. Für fünf von ihnen war es ihr erster Wettkampf überhaupt.

In allen vier Schwimmlagen über 25 oder 50 Meter zeigten die Sulzbach-Rosenberger ansprechende Leistungen. Die Ausbeute für den TV summierte sich auf sechs Medaillen.Gold ging an Jakob Keil (Jahrgang 2008) über die 50 Meter Rücken in 0:55,00 Minuten. Silber verdiente sich Jakob Roth (Jahrgang 2010) bei seiner Wettkampf-Premiere über die 25 Meter Brust in 0:30,84. Bronzemedaillen sammelte Jakob Keil über die 50 Meter Freistil und die 50 Meter Brust. Elina Hirsch (Jahrgang 2010) verbesserte über 25 Meter Rücken in 0:27,54 ihre Bestzeit um drei Sekunden und wurde mit Bronze belohnt. Außerdem schaffte es Anton Sichardt (Jahrgang 2008) bei seinem ersten Wettkampf als Dritter aus Treppchen. Er schwamm die 50 Meter Rücken in 1:08,53.Über neue persönliche Bestleistungen freuten sich Franziska Grahlmann, Simon Grahlmann, Luis Haller, Leonhard Holzmann, Alina Kovalenko, Saskia Krämer, Katharina Porst, Emil Renner, Tara Roßmann, Rosalie Steger und Antonia Wagner.