Sport Sulzbach-Rosenberg

27.09.2017

2

0 27.09.2017

Deutscher Vizemeister der Mountainbike-Schulmannschaften - mit diesem Erfolg kam das Team der Walter-Höllerer-Realschule vom ersten Deutschlandcup aus Rappershausen (Rhön) nach Hause.

Sulzbach-Rosenberg/Rappershausen. Dank finanzieller Unterstützung des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) gelang es dem gebürtigen Sulzbacher Michael Kreil, einen deutschlandweiten Mountainbike-Wettbewerb am Radsport-Schullandheim in Rappershausen auszurichten. Aus gutem Grund wurden die Schüler der Höllerer-Realschule eingeladen: Nachdem das Team im Juli bereits auf derselben Strecke das Landesfinale in der Klasse Jungen II gewonnen hatte, waren die Biker Thilo Hartmann, Maximilian Lier, Fabian Brunner und Tom Ertel motiviert, auch auf Bundesebene zu bestehen. Zunächst galt es, den Geschicklichkeitsparcours zu absolvieren: sicher über die Wippe, den schmalen Weg über Paletten meistern, ohne den Fuß abzusetzen einen Gegenstand vom Boden aufnehmen und wieder absetzen sowie eine gewisse Zeit auf der Stelle stehen bleiben.Fabian, Tom und Thilo gelang das fehlerfrei und ohne Strafsekunden für das anschließende Rundstreckenrennen. Thilo Hartmann startete aus der ersten Reihe. Trotz einer Erkältung hielt er mit den Schnellsten gut mit, kam als Vierter nach vier Runden à zwei Kilometer an und war im Ziel nach 22.37 Minuten völlig ausgepumpt. "Das letzte Quäntchen hat heute zwar gefehlt, trotzdem sind wir mit dem zweiten Platz sehr glücklich", erzählten Thilo und seine Mitstreiter Fabian (6.), Tom (7.) und Maximilian (43.), die nur unwesentlich später ins Ziel kamen.Auch ihr Betreuer Christian Langhans freute sich über den tollen Erfolg: "Die Jungs beherrschen ihr Sportgerät und haben Großes geleistet. Den Titel Deutscher Vizemeister der Schulmannschaften nimmt ihnen keiner mehr." Lediglich das Team des Gymnasiums Kempten war in der Summe der Einzelzeiten etwas schneller unterwegs. Das Teamergebnis steht bei Schulsportwettkämpfen stets im Vordergrund.Die Ergebnisse des Mountainbike-Deutschlandcups Klasse Jungen II:1. Gymnasium Kempten 1:08:23 Stunden; 2. Realschule Sulzbach-Rosenberg 1:09:40; 3. Gymnasium Bad Tölz 1:10:34; 4. Gymnasium Weilheim 1:14:57; 5. Gymnasium Karlstadt 1:15:41; 6. Gymnasium Lappersdorf 1:15:53; 7. Mittelschule Burgau 1:18:59; 8. Gymnasium Oer-Erkenschwick 1:23:50; 9. Mittelschule Bad Brückenau 1:24:12; 10. Grüner Campus Malchow 1:35:24; 11. Carl-von-Ossietzky-Schule Berlin 1:53:23.