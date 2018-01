Sport Sulzbach-Rosenberg

Müßig wie der in Bayern berühmte Kropf war die 26:27-Niederlage des HC Sulzbach im Auswärtsspiel der Handball-Landesliga beim Tabellennachbarn TV Helmbrechts. 50 Minuten lang hatte man den Gastgeber eigentlich im Griff und führte teilweise mit fünf Toren, doch den Lohn für die zuvor geleistete Arbeit verschenkten die Herzogstädter zum Schluss im Stile einer C-Jugend-Mannschaft.

Engagiert startete das weiterhin ersatzgeschwächte Team von Trainer Christian Rohrbach in die Partie. Dabei machte sich das Mitwirken des zuletzt verhinderten Stefan Ströhl positiv bemerkbar. Die Dynamik des Routiniers wirkte sich auf die gesamte Mannschaft aus und so überstand man die Anfangsphase der Partie schadlos (5:5, 8:8). Zum Ende der ersten Hälfte warf der HCS sogar einen kleinen Vorsprung heraus, weil Torhüter Max Lotter aufsteigende Form zeigte und im Angriff Sebastian Wedel ein ständiger Unruheherd war. Den Torjäger der Gastgeber, Stefan Wopperer, hatte man gut im Griff und so stand es zur Pause nicht unverdient 13:10 für die Gäste.Auch die ersten Minuten der zweiten Hälfte gehörten den Sulzbachern. Als Neuzugang Adam Stryc das 20:15 für Sulzbach warf, dachten wohl einige der mitgereisten Fans schon an die ersten Auswärtspunkte. Doch was dann passierte, ist mit seriösen Worten kaum zu beschreiben. Die Mannschaft verkrampfte kollektiv in Abwehr und vor allem im Angriff und ebnete dem Gastgeber eine nicht mehr erwartete Aufholjagd. Drei Minuten vor Schluss dann der Ausgleich zum 24:24. Benni Termer zeigte sich nervenstark beim Strafwurf und brachte sein Team noch einmal in Führung. Gegenzug und wieder Ausgleich. Noch einmal die Sulzbacher Führung durch Michi Waitz. Dann das 26:26 und noch zehn Sekunden zu spielen. Na wenigstens ein Unentschieden dachten jetzt alle, doch die Sulzbacher schafften das Kunststück noch einmal den Ball herzuschenken: 27:26 für Helmbrechts - der Rest war Schweigen.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Termer 6 (2), Sebastian Wedel 5, Waitz 4, Ströhl 4, Burkhardt 2, Stryc 2, Luber 1, Brockstedt 1, Meta 1, Kristian Forster, Wiesent