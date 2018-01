Sport Sulzbach-Rosenberg

04.01.2018

Günter Raschke einerseits sowie Hanna Weidinger und Jakob Langner am anderen Ende der Skala stecken das Altersspektrum der Sportabzeichenträger beim TV Sulzbach-Rosenberg ab. Zwischen ihnen liegen nicht weniger als 78 Jahre.

76 Sportabzeichen lagen dieses Mal in der Gaststätte des Sportparks bereit, um an ihre stolzen Träger verliehen zu werden. Sie haben die geforderten Leistungen in den Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination erbracht. Der Leiter der Abteilung Lauftreff im TV Sulzbach-Rosenberg, Rainer Koch, freute sich über einen neuen Rekord gegenüber 2016, als 55 Sportler das Abzeichen erwarben.Kochs Dank galt Christine Schaffenroth für ihre Mithilfe bei den Trainingsabenden auf der Sportanlage der Krötenseeschule sowie für die Motivation ihrer Kinder in der Grundschule Illschwang. Christine Ruoff sowie Anita und Harald Jäckl begeisterten viele Kinder und Jugendliche der Basketballgemeinschaft für das Sportabzeichen. Dies schaffte auch Klaus Kreil mit seinen AH-Handballern, ebenso Christine Pemsel und Thomas Nitzbon vom ASV Schwend mit ihren Kindern.Bürgermeister Michael Göth dachte in seinem Grußwort über die Gründe nach, das Sportabzeichen zu erwerben. "Man will fit bleiben, die eigenen Grenzen austesten, versuchen, sich zu steigern, um noch mehr zu erreichen", sagte er. Koch lud ihn daraufhin ein, es doch auch selbst einmal mit dem Sportabzeichen zu versuchen.Bewunderung äußerte der Vorsitzende des TV Sulzbach-Rosenberg, Georg Peters, für die Hartnäckigkeit, mit der Rainer Koch immer wieder im Verein für den Erwerb des Sportabzeichens werbe. Außerdem freute sich Peters darüber, viele altbekannte Gesichter bei den AH-Handballern wiederzusehen.Der Referent für das Sportabzeichen im BLSV-Kreis 5 Amberg-Sulzbach, Erich Dömel, sprach die Reform der Ausbildung der Sportabzeichenprüfer an. Voraussichtlich müssen sie, wie alle anderen Übungsleiter auch, zukünftig Fort- und Weiterbildungen durchlaufen, da sonst ihre Lizenz erlischt.Von 32 Kindern und Jugendlichen erreichten acht das goldene, 18 das silberne und sechs das bronzene Sportabzeichen. Für 44 Erwachsene gab es 35 Abzeichen in Gold, acht in Silber und eines in Bronze. Ältester Teilnehmer war Günter Raschke mit 84 Jahren. Die Jüngsten, Jakob Langner und Hanna Weidinger, zählen gerade sechs Jahre. Koch stellte auch zwei sportliche Familien heraus: Jeweils vier Sportabzeichen-Träger heißen Schaffenroth und Walter. Für ein Novum sorgten die Walters: Mutter, Vater, Tochter und Sohn legten in einem Jahr das Sportabzeichen ab.Zum Schluss gab Koch noch einen Tipp: "Erkundigen Sie sich doch mal bei Ihrer Krankenversicherung, ob es für den Erwerb des Sportabzeichens Prämien oder Boni gibt."