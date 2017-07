Nachwuchs gibt im Heimspiel mächtig Gas

Sport Sulzbach-Rosenberg

18.07.2017

0 18.07.2017

Für die 18 Cross-Kids des Automobil-Sportclubs (ASC) Sulzbach-Rosenberg im NAVC war der Cross-Kart-Slalom am Sonntag das Heimspiel. Und da wollten sie natürlich zeigen, wo der Bartl den Most holt.

In der Klasse 17 platzierten sich Florian Brandl, Luca Füssel, Matthias Rösl, Luis Söhnlein, Alina Maier und Jannik Bohmann auf den ersten sechs Rängen. Klassensieger und Tagesschnellster war in der Klasse 18a Simon Härtl, dahinter Johannes Englhard und Hanna Renner. Fiona Faltenbacher wurde Zehnte, Martin Ibler Zwölfter. In der Klasse 19a belegten Markus Janner, Sabine Werner, Klaus Meiler, Elias Batek, Jonas Renner, Thoams Batek und Simon Werner die Plätze zwei bis acht.