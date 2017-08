Sport Sulzbach-Rosenberg

10.08.2017

"Bauerndiplom" klingt zwar nicht spektakulär, aber mit dieser ersten Sprosse beginnt die Karriereleiter im Schach. Im Ferienprogramm bot die Volkshochschule Amberg-Sulzbach Anfängern an, in einem dreitägigen Kurs ins königliche Spiel einzusteigen. Ihr Partner war dabei der Schachclub Sulzbach-Rosenberg.

Neun Kinder aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach im Alter zwischen sechs und zehn Jahren - zwei Mädchen und sieben Buben - ließen sich in die Grundzüge einführen. Sie lernten aber auch schon einige Sonderzüge wie zum Beispiel en passant, Rochade, Umwandlung, matt und patt kennen.Trainer Jürgen Wyrobisch zeigte sich erfreut über das Engagement der jungen Schachspieler und hofft nun, dass vielleicht der eine oder andere beim Verein "hängenbleibt". Das nötige Talent dazu brächten die Beteiligten auf jeden Fall mit, war er überzeugt. Bestätigt sah er seine Einschätzung durch den Abschlusstest, den alle neun Teilnehmer bestanden. Dafür bekamen sie die Urkunde über das Bauerndiplom überreicht.Die Möglichkeit zum nächsten Schritt in der Ausbildung bietet der Schachclub im Herbst mit dem Springerdiplom an. Aufbauend auf den Grundkenntnissen, werden dabei erste Taktik-Varianten wie Springergabel, Doppelangriff, Spieß oder Fesselung gelehrt.Das Training läuft jeweils Freitag von 17 bis 18 Uhr für Anfänger und ab 18 Uhr für Fortgeschrittene. Auskünfte erteilt Jürgen Wyrobisch unter 0172/8 15 12 46.