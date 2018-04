Neuwahlen beim Alpenverein Sulzbach

Sport Sulzbach-Rosenberg

24.04.2018

Er ist der größte Verein der Stadt und hat es geschafft, sich bei den Neuwahlen einer Verjüngungskur zu unterziehen. Damit blickt der Deutsche Alpenverein, Sektion Sulzbach-Rosenberg mit einer neuen Vorstandschaft recht zuversichtlich in die Zukunft. Und das ist heute sicher nicht selbstverständlich.

Neue Ehrenvorsitzende

Viele Termine

Bürgermeister Michael Göth lobte nach der Begrüßung durch Vorsitzenden Helmut Fackler die Arbeit des Vorstandes, erinnerte an die vielen Veranstaltungen und dankte im Namen der Stadt für den Idealismus, mit dem über so lange Zeit dieser mitgliederstärkste Verein geführt wurde. Auch Landrat Richard Reisinger betonte, dass man sich einen Vorstand nur wünschen könne, der mit so viel Herzblut arbeitete, wie es Helmut Fackler tat.Ihre besondere Verbundenheit mit dem Verein zeigte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Treue über 70 Jahre, 60 und 50 Jahre sind heutzutage sicher etwas Besonderes. Des weiteren wurden auch Mitglieder für ihre 40- und 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.2. Vorsitzender Wolfgang Ertl dankte allen, die bei den Arbeitseinsätzen rund um die Angfeldhütte so kräftig mitgeholfen hatten. Nach den Rückblicken von Hüttenwart, Wanderwart, Jugendreferentin, den Leitern der Sportklettergruppe und der Waldgeister gab Schatzmeister Andreas Eckl seinen Kassenbericht. Rechnungsprüferin Sonja Scheffmann bestätigte einwandfreie Kassenführung und bat um Entlastung.Ausführlich erklärte Dr. Michael Scherer die notwendig gewordenen Änderungen der Satzung. Nun konnte der neugewählte Vorsitzende Bernhard Eisenreich gleich seine erste ehrenvolle Aufgabe übernehmen, nämlich die Verabschiedung von Helmut Fackler. Seit 60 Jahren Mitglied im Alpenverein, war Fackler zunächst Jugendreferent, 2. Schriftführer, 2. Vorsitzender und seit 1998 1. Vorsitzender. In diesen 20 Jahren führte er den Alpenverein mit Leib und Seele, er kannte jeden und fand für alles eine gute Lösung.Eisenreich erwähnte besonders die An- und Umbauten der Angfeldhütte, die Kletterwand im Sportpark, die Wiederbelebung der Sektionsfahrten. Die Mitgliederzahl wuchs dabei stetig bis auf heute über 1700 Mitglieder. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Fackler zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Er will auch weiterhin der Sektion mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.Vorsitzender Dr. Michael Scherer verabschiedete Wolfgang Ertl, der sein Amt auch 20 Jahre inne hatte und in dieser Zeit zwölf Jahre die Skigymnastik leitete, die Mannschaften für den Landkreislauf organisierte sowie am Umbau der Angfeldhütte maßgeblich beteiligt war. Auch Ertl wurde für seine langjährige Tätigkeit zum Ehrenvorsitzenden ernannt.Es stehen folgende Termine an: Hüttenstammtisch Sonntag, 3. Juni; Sonntag, 24. Juni, Einladung der Sektion Amberg zum Burgfest Pfaffenhofen; Samstag, 20. Oktober, Nordbayerischer Sektionstag mit 60 Vertretern der Sektionen in Sulzbach. Außerdem beteiligt sich der Verein am Samstag, 5. Mai, am Landkreislauf mit zwei Mannschaften. Mitläufer können sich beim Vorsitzenden Eisenreich (09661/44 03) melden.