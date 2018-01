Sport Sulzbach-Rosenberg

Die Reihe der Auswärtsspiele geht weiter: Diesmal haben die Landesliga- Handballer des HC Sulzbach aber eine angenehm kurze Anfahrt zum Fürther Vorortclub MTV Stadeln. Die Partie beginnt am Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr in der Sporthalle Stadeln. Dem Sulzbacher Trainer Christian Rohrbach fehlt weiterhin eine ganze Reihe Leistungsträger in seinem Kader. Dadurch hat sich das Durchschnittsalter der Mannschaft dramatisch verjüngt und die fehlende Routine hat wohl dazu geführt, dass in den vergangenen Wochen der eine oder andere Punkt nicht geholt werden konnte.

Meist waren es die entscheidenden Szenen in den letzten Minuten, in denen sich die Sulzbacher für die zuvor geleistete Arbeit nicht belohnen konnte. Doch Jammern hilft nichts, vielleicht kommt die Wende ja in Mittelfranken, auch wenn die Vorzeichen eher schlecht stehen.Ganz ohne Probleme läuft es aber auch bei dem Aufsteiger aus Stadeln nicht in dieser Saison. Auf Platz elf der Tabelle liegen die Gastgeber nur knapp vor den Abstiegsrängen, obwohl immer wieder erstaunliche Ergebnisse gelingen. Die großen Schwankungen des MTV liegen vor allem an der Personalie Michael Neumaier. Spielt der Ausnahmekönner, der mit einem Schnitt von über acht Toren pro Partie zu den Topspielern der Liga gehört, sind die Franken wettbewerbsfähig, wie zum Beispiel beim Hinspiel in Sulzbach, als die Stadelner mit einem 31:30-Erfolg die Punkte aus der Krötenseehalle entführten, spielt der Superstar nicht, ist das Team nur noch die Hälfte wert. So hofft MTV-Coach Laszlo Ferencz wohl auf einen freien Termin seines Torjägers, dann sind die Gastgeber aus dem Fürther Norden natürlich Favorit gegen die Rumpftruppe aus der Oberpfalz.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Ströhl, Luber, Brockstedt, Kristian Forster, Sebastian Wedel, Termer, Jonas Rohrbach, Klee, Stryc, Wiesent, Schwegler