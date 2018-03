Sport Sulzbach-Rosenberg

Die anhaltende Grippewelle dezimierte auch das Starterfeld beim Osterhasenturnier des Tennisclubs Blau-Weiß. Vorsitzende Judith Englhard begrüßte eine "kleine, aber feine Tennisrunde". Elf Teilnehmer lieferten sich in wechselnder Besetzung attraktive und spannende Spiele. Nach dem Matchball durften sich die Sieger ein Osterei aus dem Nest nehmen. In sieben Runden sammelte Julius Keck 28 Punkte und gewann vor Heinrich Beer, der 23 Punkte auf dem Konto hatte. In den Pausen wurden die Teilnehmer mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.