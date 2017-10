Sport Sulzbach-Rosenberg

18.10.2017

Die Turnabteilung des SV Kauerhof und mit ihr SVK-Vorsitzender Herbert Pickel sowie Abteilungsleiterin Ruth Meidenbauer freuen sich über die erfolgreiche Ausbildung zu Übungsleitern von Pia Schall und Selina Donhauser.

Die jungen Frauen sind langjährige Mitglieder des Sportvereins und engagieren sich schon länger im Kinder- und Jugendbereich. Nach dem dreitägigen Grundlehrgang in Fensterbach fand die Ausbildung in Schwandorf über eine ganze Woche statt. Es schlossen sich ein langes Wochenende und ein kompletter Prüfungstag an, bis sie das Zertifikat des Bayerischen Turnverbands (BTV) überreicht bekamen. Donhauser und Schall werden sich vorerst weiterhin in der Rhythmischen Sportgymnastik engagieren. Der Kurs findet jeden Dienstag von 17.15 bis 18.45 Uhr in der Krötensee-Turnhalle statt. Diese auf Leistung orientierte Stunde ist für Mädchen ab sieben Jahren geeignet, die Spaß und Geduld am Erlernen anspruchsvoller Bewegungen haben. Hineinschnuppern ist möglich.