Proklamation bei den Obersdorfer Schützen - 57 Teilnehmer an den Ständen

Sport Sulzbach-Rosenberg

09.05.2018

15

0 09.05.201815

Zur Königsproklamation hatten die Edelweiß-Schützen ins Schützenheim in Obersdorf eingeladen, um die zielsichersten Schützen zu ehren und Preise zu verteilen. Zunächst galt der Dank von Schützenmeister Georg Hausmann allen Gönnern des Vereines für die zahlreichen Geld- und Sachspenden, der gesamten Sportleitung für den reibungslosen Ablauf des Königschießens, den Wirtsleuten Traudl und Bepp Reichenberger sowie allen freiwilligen Helfern. Insgesamt 57 Schützen gingen in den letzten Wochen beim 61. Obersdorfer Königschießen an den Start.

Nach der Verabschiedung des bisherigen Königspaares, Peter Pöppel und Karin Makitta wurde Karin Makitta erneut zur Schützenliesl gekürt. Zur Seite stehen ihr als 1. und 2. Zofe Melanie Lohmann und Traudl Reichenberger. Neuer König wurde Walter Kerscher, 1. Ritter ist Josef Reichenberger und 2. Ritter Erwin Himmelhuber. Jugendkönig ist Jeremias Wendl, vor Elias Beer als 1. Jugendritter und Johanna Reif als 2. Jugendritter. Auf Scheibe Fest gewann Josef Kerscher (7,6-Teiler) den 1. Preis vor Xaver Wolfsteiner (15-T.) und Georg Hausmann (21,5-T.). Auf Scheibe "Glück aufgelegt" wurde Xaver Wolfsteiner Sieger vor Rudolf Eckl und Anita Himmelhuber auf Rang zwei und drei. Bei der Ringwertung auf Scheibe "Meister Aufgelegt" belegte Joachim Schneider den ersten Platz vor Rudolf Eckl und Erwin Himmelhuber. Nach dem offiziellen Teil übernahm "Da Hias" die musikalische Unterhaltung, und die Wirtsleute Reichenberger sorgten zusammen mit ihren fleißigen Helfern für das leibliche Wohl der Gäste.