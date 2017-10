Sport Sulzbach-Rosenberg

Die Volleyballgemeinschaft Sulzbach-Rosenberg steht am Anfang einer neuen Saison. Vor allem der Nachwuchs bei den Mädchen weckt Hoffnungen.

Als erste Mannschaft gingen die Mädchen der U 13 in Schnaittenbach aufs Feld. Die VG bietet in dieser Saison zwei Mannschaften in der Altersgruppe der Zwölfjährigen auf.Mit dabei sind alle Mädchen, die im März völlig überraschend den dritten Platz bei den nordbayerischen Meisterschaften belegt haben. Mathilda Rother und Vanessa Müller absolvierten als Neulinge ihre ersten Einsätze für das Team. Unter der Betreuung ihres Trainers Bernhard Hirsch gelang ein Auftakt nach Maß. Mit Siegen über Schnaittenbach, Hirschau, Schwend, Amberg, Kastl und Weiden behielten beide Teams eine weiße Weste und stehen bereits an der Tabellenspitze.Die Damenmannschaft tritt wieder als Spielgemeinschaft mit der DJK Ursensollen an. Als ungeschlagener Meister der Kreisklasse wird es nun in der Kreisliga schon deutlich schwerer. Trainer Karl Schellenberger setzt den Verjüngungskurs aber konsequent fort. Mit Julia Künstler, Carolin Piehler, Karolina Stiegler, Kim Kölbl und Marie Bittner bringt er 14-Jährige, die schon über erstaunliche technische Fähigkeiten verfügen. Man darf gespannt sein, ob sie ihre guten Trainingsleistungen auch im Spiel umsetzen können.Ebenfalls im Spielbetrieb stehen die U 12 und die U 14. Während die Neun- und Zehnjährigen noch reichlich Erfahrung sammeln müssen, stehen bei den 13-Jährigen schon meisterschaftserfahrene Spielerinnen auf dem Feld.