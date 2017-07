Sport Sulzbach-Rosenberg

Rosenberg. Der TuS Rosenberg startet nach dem Aufstieg in die Kreisliga Süd und einer kurzen Sommerpause bereits mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Spartenleiter Jürgen Drahota konnte beim Trainingsauftakt 34 Spieler begrüßen und freute sich zudem über die vielen Neuzugänge. Einige Spieler fehlten noch entschuldigt, so dass die Seniorenteams personell bestens aufgestellt in die Saison ziehen können.

Drahota begrüßte zudem dass Trainerteam Rainer Summerer und Manuel Röhrer die ihre erfolgreiche Arbeit beim TuS fortsetzen werden. In den nächsten Wochen werde beide versuchen, in schweißtreibenden Trainingseinheiten und Testspielen die Teams auf die Saison einzustellen. Am Sonntag, 30. Juli, startet dann die Kreisliga Süd und der TuS muss beim TSV Eslarn an der tschechischen Grenze antreten.