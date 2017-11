Sport Sulzbach-Rosenberg

02.11.2017

02.11.2017

Mit einem nicht erwarteten Sieg bei der 2. Mannschaft des SC Weiden 07 startete der Schachclub Sulzbach-Rosenberg in die Saison 2017/2018.

Als Aufsteiger waren die Hoffnungen auf einen Sieg in Weiden nur gering, da auch noch zwei Stammspieler abgesagt hatten. Glücklicherweise fielen jedoch auch bei Weiden die Spieler auf den ersten drei Plätzen aus. Gleichwohl waren die Weidener in der Wertungszahl im Schnitt um 100 Zähler stärker eingestuft als die Sulzbach-Rosenberger.Den ersten Sieg holte nach zwei Stunden Spielzeit der erstmals eingesetzte Jugendspieler Maximilian Hauer auf Brett 8, der im Endspiel einen Turm gewann, da sonst sein Gegner matt geworden wäre. Mit diesem Übergewicht an Figuren konnte er dann das Spiel ruhig zu Ende bringen. Gleich darauf folgte auf Brett 5 Michael Sperber, der den Kampf um das Zentrum gewann. Mit zwei Türmen und der Dame trieb er den gegnerischen König ins Mittelfeld und setzte ihn anschließend matt.Auf Brett 3 einigte sich Altmeister Hermann Hese trotz Mehrbauern mit seinem Gegner auf ein Remis, da die Stellung sehr schwer zu spielen war. Die einzige Niederlage musste diesmal auf Brett 2 Jürgen Wyrobisch einstecken, der einen Turm herschenkte und dann auf Zeit verlor.Peter Weszka gewann, da sein Gegner im Mittelspiel eine Figur einstellte und dies nicht mehr wettmachen konnte. Danach einigte sich auf Brett 6 Dieter Margraf trotz besserer Stellung wegen Zeitnot mit seinem Gegner auf ein Remis. Ein überraschender Erfolg gelang Ottmar Mühlberger auf Brett 7, der seinen Gegner durch permanenten Angriff nie ins Spiel kommen ließ und ihn dann im Endspiel bravourös matt setzte.Am längsten spielte diesmal auf Brett 1 Christian Herrmann, dem es bereits im Anfangsstadium durch ein Opfer und druckvollen Angriff gelang seinem Gegner einen Doppelbauern aufzuzwingen, so dass dieser nie richtig ins Spiel kam. Nach Abtausch der Schwerfiguren holte er sich diese beiden Bauern und konnte dann seinen eigenen Bauern umwandeln, sodass sein Gegner aufgeben musste.