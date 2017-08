Sport Sulzbach-Rosenberg

14.08.2017

Startet die Motoren: Das 3. Mofarennen in Neukirchen kann beginnen! Aus halb Deutschland kommen die Maschinen, schon 33 Teams sind gemeldet. Die Region erlebt am Samstag, 19. August, wieder einen motorsportlichen Höhepunkt, wenn sich die deutsche Meisterschaft dort entscheidet. Und die Gaudi rundherum ist natürlich garantiert.

Sulzbach-Rosenberg/Neukirchen. Derzeit sind es elf Lokalmatadoren-Teams aus der Region Neukirchen und Sulzbach-Rosenberg, die bis zur letzten Minute fieberhaft an ihren Rennmofas schrauben. Unsere Zeitung hörte sich bei den Veranstaltern um und sprach mit zwei Neulingen im Geschäft.Das Drei-Stunden-Mofarennen wird am Samstag, 19. August, um 15 Uhr in zwei Klassen gestartet. Bei der Serienklasse gilt es, das Reglement so gut es geht, auszunutzen. Bei der Tuningklasse kommen auch Sportfahrwerke zum Einsatz, die Motorleistungen liegen hier über 10 PS. Ein Mofamotor mit Pedalen ist jedoch bei beiden Klassen erforderlich, erklärt Veranstalter John Engelhart.Das Mofarennen in Neukirchen zählt zur Meisterschaft "Mofacross der Nationen" und ist das letzte von drei Rennen. Somit wird auch die Meisterschaft an diesem Tag entschieden. Im Anschluss findet für jede Klasse separat ein Ausscheidungsrennen (Shootout) statt. Hier fliegt nach jeder Runde der langsamste Fahrer raus, und zum Schluss kämpfen noch zwei um den Titel "Best Rider". Wie man letztes Jahr verfolgen konnte, ist Spannung bis zur letzten Kurve vorprogrammiert.In die komplett überschaubare Rennstrecke ließ Veranstalter John Engelhart wieder einmal seine jahrelange Erfahrung aus Enduro- und Motocross-Sport einfließen. Während des Rennens werden die Zuschauer per Lautsprecher über den Rennverlauf informiert. Nach den Siegerehrungen sorgen die bekannte Band Naughty Dogs und DJ Arnie für einen tollen Ausklang des Renntages. Für Bewirtung ist gesorgt.Die Bevölkerung ist eingeladen von den Veranstaltern Robeis Racing Team mit den Wülden Hund und besonders den Teams aus der Umgebung, die lautstarke Unterstützung brauchen.Heuer zu ersten Mal bei allen Rennen der Saison dabei sind die beiden Auszubildenden Felix vom Team "Vielleicht geht's doch!" und Kilian vom Team "SK Mofasport Neukirchen". Felix erlernt den Beruf des Mechatronikers und ist 19 Jahre alt.Felix: Am ersten Mofarennen habe ich als Zuschauer in Neukirchen vor zwei Jahren teilgenommen. Das hat mich so fasziniert, dass wir ein Rennmofa für das nächste Jahr gebaut haben.Die Herausforderung, aus dem Motor möglichst viel Leistung rauszuholen und immer wieder etwas Neues in der Technik zu entdecken. Ganz toll finde ich die Kameradschaft unter den Teams und dass man von den "alten Hasen" Hilfe bei Problemen erhält.Selbstverständlich von meinem Vater und auch von meinem Ausbilder. Ich darf sogar ab und zu Teile für unser Rennmofa anfertigen, natürlich nach vorher erstellter Zeichnung.Felix : Unter die besten zehn Teams zu kommen.Kilian erlernt den Beruf des Zerspanungsmechanikers und ist 17 Jahre alt.Kilian: Auch ich war als Zuschauer beim 1. Mofarennen in Neukirchen, da hatte ich beschlossen: Das nächste Jahr bin ich mit einem eigenen Rennmofa dabei!Die fahrerische Herausforderung, sich mit anderen auf der Strecke zu messen und zwar mit einem selbstgebauten Fahrzeug, an dem es immer etwas zum Verbessern gibt und nicht mit einer Maschine aus dem Katalog. Ebenso wie Felix, gefällt mir der Zusammenhalt unter den Teams.Auch von meinem Vater und unserem Schrauber, dem Schwani.Den 3. Platz in der Meisterschaft zu halten.Hier kann man seine Tuning-Ideen auf abgesperrten Strecken verwirklichen und erhält zudem noch Unterstützung von anderen Schraubern. Das ist auf jeden Fall besser, als sich unerlaubt mit frisierten Fahrzeugen auf der Straße zu messen. Eine tolle Gemeinschaft, wir treffen uns auch außerhalb der Rennen mit den Teams aus der Umgebung.___Weitere Informationen: