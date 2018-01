Sport Sulzbach-Rosenberg

11.01.2018

0

0 11.01.2018

Zum ersten Rückrundenspiel in der Landesliga Nord müssen die Handballer des HC Sulzbach zum Tabellennachbarn TV Helmbrechts. Beide Teams liegen punktgleich mit 14:12 Zählern auf den Plätzen sechs und sieben, was schon mal Spannung verspricht, denn leistungsmäßig geben sich die Teams aus Oberfranken und der Oberpfalz nicht viel. Die Partie beginnt am Sonntag, 14. Januar, um 16 Uhr in der Sporthalle Helmbrechts.

Ein Blick auf die Tabelle nach der Hälfte der Spielrunde zeigt, dass die Meisterschaft wohl unter den avisierten Favoriten aus Regensburg, Heidingsfeld und Lauf/Heroldsberg ausgemacht wird. Ingolstadt und Cham hecheln etwas hinterher und haben wohl kaum noch Chancen, hier mitzumischen.Dann folgt das kleine Mittelfeld mit den beiden Gegnern vom Sonntag - und dem TV Münchberg. Spätestens bei der HSG Fichtelgebirge und dem SV 08 Auerbach beginnt der Überlebenskampf, in dem sich Stadeln, Hochfranken, Marktsteft und Forchheim derzeit auf den Abstiegsplätzen befinden. Ihr Saisonziel haben auch Helmbrechts und Sulzbach noch lange nicht in trockenen Tüchern, dazu ist die Liga zu ausgeglichen. Lebensversicherung der Truppe von TV-Trainer Niki Aust ist der wurfgewaltige Rückraumschüze Stefan Wopperer.Mit einem Schnitt von über acht Toren pro Spiel führt der Ausnahmeakteur die Torjägerliste der Landesliga unangefochten an und war schon im Hinspiel der größte Unruheherd der Münchberger.Damals zum Saisonstart gewannen die Herzogstädter relativ sicher mit 26:21 in eigener Halle, waren zu dieser Zeit aber wesentlich breiter im Kader aufgestellt als in den vergangenen Wochen. Zum Team, das bitter mit 20:35 in Cham verlor, wird wohl nur Stefan Ströhl stoßen. Alle anderen Protagonisten können erst lang- oder mittelfristig wieder eingeplant werden. So ist der TV Helmbrechts sicher leichter Favorit und wird sich die fest eingeplanten Punkte nur durch leidenschaftliche Gegenwehr nehmen lassen.HC Sulzbach: Lotter, Marx; Waitz, Ströhl, Luber, Brockstedt, Burkhardt, Kristian Forster, Sebastian Wedel, Termer, Wiesent, Schwegler, Stryc, Meta