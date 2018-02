Sport Sulzbach-Rosenberg

Die Tabellen Luftgewehr Mannschaftswertung (Ringe) :



1. Tell Vilseck 4666,9 2. FSG Sulzbach I 4646,1 3. Edelweiß Obersdorf I 4602,1 4. Birgland Betzenberg I 4582,9 5. Edelweiß Obersdorf II 4532,3 6. Birgland Betzenberg II 4481,8 7. FSG Sulzbach II 4469,5 8. Eichenlaub Sorghof 4466,6 9. Edelweiß Süß 4442,0 10. Unter Uns Nitzlbuch 4441,0.



Luftpistole Mannschaftswertung (Ringe):



1. FSG Sulzbach I 4501,3 2. Tell Vilseck 4439,2 3. Germania Großalbershof 4384,3 4. FSG Sulzbach II 4267,7. (mdh)

Großalbershof. Er sagte dies bei der Siegerehrung des Rundenwettkampfs (RWK) der Senioren im Aufgelegtschießen im Schützengau Sulzbach-Rosenberg. Diese Kombination finde man vor allem bei Seniorenschützen, die neben Leistungswillen auch Geselligkeit vor und nach ihren Wettkämpfen pflegten, so Fischer im Schützenheim von Germania Großalbershof. Bereits 2004 sei der Schützengau Vorreiter für das Auflageschießen in Form von Ältestenschießen als Rahmenprogramm bei der Gaumeisterschaft gewesen. 2008 wurde das Angebot dieser Altersgruppe erweitert und ein RWK mit gegenseitigem Besuch unter den Vereinen begonnen.Mit der Übernahme der erfolgten Klassenänderung durch den Deutschen Schützenbund hatten für diese Wettkampfserie bereits Schützen ab dem 51. Lebensjahr die Möglichkeit, an den Start zu gehen. Dies wurde rege genutzt. Erfreulich sei die stete Zunahme der Luftpistolenschützen an diesem Wettbewerb.Werner Fischer appellierte, wie andere Grußredner, an Verantwortliche der Vereine, das Aufgelegtschießen in ihr Angebot aufzunehmen: "Mit den Senioren wird die Geselligkeit an den Vereinsabenden bereichert. Mit einer gesunden Mischung von Jung und Alt wird ein Verein eine gute Zukunft vor sich haben."Die Notwendigkeit das "Erfolgsmodell Senioren-Auflageschießen" weiter zu führen und auszubauen" forderte auch 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein der Grüße überbrachte. Seine Anerkennung galt den Schützen für ihre tollen Leistungen aber auch den Organisatoren dieser Wettkampfserie unter der Leitung von Werner Fischer. Dies unterstrich auch Ludwig Mayer, Landessportleiter des Oberpfälzer Schützenbundes (OSB), der Fischer als "Motor des Aufgelegtschießen" bezeichnete.Auch der OSB fördere das Aufgelegtschießen in allen Bereichen. Mit Blick auf das Schützenwesen insgesamt forderte Mayer vor allem die Politik auf, gegen jene klar Stellung zu nehmen, die den Schießsport kriminalisieren möchten. "Der Schießsport ist in der Mitte unserer Gesellschaft fest verankert und der Besitz von Schusswaffen wird in Deutschland durch eine Vielzahl an Gesetzen und Vorschriften reglementiert."Ein schmackhaftes Büfett für die über 70 Teilnehmer bildete eine gute Grundlage für die kurzweilige Siegerehrung. Bevor es aber dazu kam, machte Gausportleiter Wolfgang Moll allen Teilnehmern noch ein Kompliment: "Ich kann nur sagen, es ist eine Riesen-Kameradschaft unter uns."Den endgültigen Gewinn des Wolfgang-Guder-Wanderpokals im Blattlschießen durch die Mannschaft von Tell Vilseck verhinderte mit einem grandiosen Schlussspurt die FSG Sulzbach, die sich mit einem 334,6-Gesamtteiler und einem Vorsprung von einem 3,3-Teiler die Trophäe vor Vilseck sicherte.Die besten Einzelschützen mit dem Luftgewehr waren Waldemar Pirner (Tell Vilseck) mit einem Durchschnittsergebnis von 313,0 vor seinem Vereinskollegen Georg Pickelmann mit 312,5 Ringen. Theo Heinz (FSG Sulzbach) erreichte nach Jahren wieder 310,3 Ringe, seine Frau Gisela 309,5.König der Luftpistolenschützen war Alfred Birner (FSG Sulzbach), der in allen fünf Wettkämpfen über 300 Ringe schoss und auf einen Durchschnittswert von 303,9 Ringen kam. Bester Blattlschütze war Klaus Staszek (FSG Sulzbach), mit einem 30,0-Gesamtteiler.