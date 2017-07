Sicher auf einem Rad

Sport Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

25.07.2017

In der letzten Übungsstunde vor den Sommerferien zeigten die Kinder der Einradgruppe des SV Kauerhof in einem internen Wettbewerb, was sie im Laufe des vergangenen Jahres auf ihren Sportgeräten gelernt haben. Es galt, 50 Meter ohne Bodenkontakt zurückzulegen, unterwegs Gegenstände aufzuheben oder, als höchsten Schwierigkeitsgrad, rückwärts zu fahren. Am Ende erhielten alle Fahrer von den Übungsleiterinnen Simone Reimer und Franziska Fertsch eine Urkunde und Gutscheine. Bild: hjm