Stadt ehrt die beiden Aufsteiger-Mannschaften des TuS Rosenberg

26.06.2017

Gleich doppelten Grund zum Feiern hat der TuS Rosenberg nach der abgelaufenen Saison: Die Fußballdamen schafften den Aufstieg in die Bezirksliga, die Herren der 1. Mannschaft spielen in der neuen Saison in der Kreisliga. Bürgermeister Michael Göth, selbst eingefleischter Fußballfan, empfing die beiden Teams samt ihren Trainern Thomas Grundler und Rainer Summerer sowie der Spartenleitung im Rathaussaal. "Unser Rathaus soll eine verbindende Funktion zwischen Stadtpolitik und Öffentlichkeit sein. Dieser Anlass unterstreicht das wieder einmal", hob das Stadtoberhaupt hervor. Anschließend wurde es laut im Saal: Der Rathauschef wünschte sich nämlich, dass die Sportlerinnen noch einmal ihr Aufsteiger-Lied anstimmten. Zum Dank gab es von den Vertretern der politischen Fraktionen im Stadtrat eine duftende Rose. Die erfolgreichen Fußballerinnen und Fußballer des TuS Rosenberg verewigten sich anschließend im goldenen Buch der Stadt, bevor die Feier bei einem Imbiss ausklang. Bilder: exb (2)