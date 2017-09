Sport Sulzbach-Rosenberg

04.09.2017

0 04.09.2017

Die Schützen wetteifern wieder um Meistertitel und eine Königsscheibe. Sie wollen dabei aber nicht unter sich bleiben. Für Neulinge in dieser Sportart gibt es die Bürgerklasse.

Die Stadtmeisterschaften der Sportschützen für das Jahr 2017 und das 19. Stadtkönigsschießen haben begonnen. Am Freitag eröffnete sie der Oberschützenmeister der Feuerschützengesellschaft 1433 Sulzbach, Herbert Bauer.Die Wettbewerbe sind offen für Schützen aus der Stadt und dem Schützengau Sulzbach-Rosenberg sowie aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Wer keinem Schützenverein angehört, sich aber auch einmal an einer Waffe versuchen möchte, darf in der Bürgerklasse starten.Schießzeiten sind in dieser Woche von Dienstag bis Donnerstag, 7. September, zwischen 18 und 21 Uhr und am Freitag, 8. September, von 18 bis 22 Uhr im Schützenheim am Lindhofweg. Geschossen wird in der Bürgerklasse mit dem Kleinkaliber-Gewehr, der Kleinkaliber-Sportpistole und mit dem Luftgewehr.Bauer hoffte bei der Eröffnung, dass sich auch in diesem Jahr wieder rund 160 bis 180 Schützen an der Stadtmeisterschaft beteiligen. Er stellte seine Mitstreiter in der Organisation vor: 1. Schützenmeister Jürgen Weiß, 2. Schützenmeisterin Angelika Kreuzer, Sportleiter Kurt Falk und dessen Stellvertreter Alfred Birner. Sie alle seien Garanten dafür, dass die Veranstaltung über mehrere Tage reibungslos verlaufen könne.Bürgermeister Michael Göth dankte der FSG dafür, dass sie erneut die Stadtmeisterschaft und das Stadtkönigsschießen ausrichtet. Der Verein tue damit nicht nur etwas für sein "Innenleben", sondern beteilige sich aktiv am öffentlichen Leben der Stadt. Für den Stadtkönig der Bürgerklasse werde er wieder eine Scheibe spendieren, versprach Göth. Sie wird am Dienstag, 3. Oktober, ab 18 Uhr bei der Siegerehrung im Schützenheim überreicht.