Sport Sulzbach-Rosenberg

22.09.2017

Wenn sich der Stadtrat trifft, geht es nicht immer um Kommunalpolitik. Ein sportlicher Wettstreit unter den Ratsmitglieder erlebt schon seine 20. Auflage.

Tradition hat inzwischen das Stadtratsschießen im Heim der Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 1893 am Eichelberg. Ihr Schützenmeister Reinhold Brandl und der Sportbeauftragte des Schützengaus, Werner Fischer, verstanden es auch diesmal, den Abend zu einem besonderen Ereignis zu machen.18 aktuelle und sogar drei ehemalige Stadträte traten gegeneinander an. Nicht nach Parteizugehörigkeit, sondern als bunte Mischung über Fraktionsgrenzen hinweg führte das Los Mannschaften zu je drei Schützen zusammen.Zunächst hatten alle zehn Schuss, für die sie sich so viel Zeit nehmen konnten wie es ihnen beliebte. Kurt Falk und Armin Strobel als Schießleiter standen mit dem einen oder anderen Tipp zur Seite. Für die Auswertung war Albert Lidl zuständig.Die goldene Scheibe ging an Christian Steger (CSU), Joachim Bender und Andrea Haller-Trepesch (beide SPD). Silber holten Karl Reyzl (CSU), Hermann Deichler (SPD) und Karl-Heinz Kreiner (FDP/FWS). Über Bronze freuten sich Hermann Völlger (SPD), Thomas Stubenvoll (FWU) und Günter Koller (CSU).Die sechs Schützen mit den besten Ergebnissen kamen in die Endausscheidung. Jetzt wurde es richtig spannend, denn es musste auf Kommando "Achtung, Feuer frei" geschossen werden. Bei dieser Einzel-Ringwertung setzten sich Joachim Bender, Bürgermeister Michael Göth und Hermann Deichler an die Spitze.Vor der anschließenden Siegerehrung gab Werner Fischer als Organisationsleiter einen Rückblick auf die früheren Ergebnisse. Er nannte Bender als den treffsichersten und erfolgreichste Schützen im Stadtrat, der schon dreimal als Jahressieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen war. Heuer erscheint sein Name ein weiteres Mal auf der Stadtratsscheibe. Preise, Urkunden und Medaillen gab es für alle Teilnehmer, und Bürgermeister Michael Göth dankte den Organisatoren für die perfekte Durchführung.