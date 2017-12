Stefanie Hafner ist jetzt Trainerin C Breitensport

11.12.2017

Stefanie Hafner, eine ehemalige Leistungsturnerin, hat die Ausbildung als Trainerin C Breitensport mit dem Modul Turnen-Fitness-Gesundheit erfolgreich abgeschlossen. Nach 120 Stunden Ausbildung freut sich der TV Sulzbach-Rosenberg über die neue Übungsleiterin. Momentan hilft sie im Mutter-Kind-Turnen "Kra-La-Tu" und in der Leistungsgruppe mit. Ab nächster Saison wird es eine neue Sportstunde unter dem Motto "Fit for young" unter ihrer Leitung beim TV geben. Nähere Informationen folgen zu gegebener Zeit.