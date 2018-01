Sport Sulzbach-Rosenberg

29.01.2018

Ungewöhnlich viele Zeitstrafen, dazu fünf Rote Karten. In einem denkwürdigen Spiel verliert der HC Sulzbach II in der Handball-Bezirksoberliga sein Heimspiel gegen den TV Altdorf. Ob die 26:28-Niederlage allerdings Bestand hat, ist noch ungewiss.

Zunächst sah es in der altehrwürdigen Realschulhalle am Erlheimer Weg noch gut aus für die Sulzbacher, die sich Tor um Tor von den Altdorfern absetzten. Grundstein war eine aggressive Abwehr, die sowohl für Ballgewinne als auch für Zwei-Minuten-Zeitstrafen sorgte - und eine gute Chancenverwertung im Angriff. Nach 25 Minuten stand es 14:8 für die Hausherren und somit alle Zeichen auf Sieg. Doch nach einer Auszeit von Gästetrainer Thomas Löw verlor der HC ein klein wenig den Faden und so lautete der Halbzeitstand "nur" 15:12.Symptomatisch für das Spiel gab es nach 54 gespielten Sekunden der zweiten Hälfte eine weitere Zeitstrafe gegen Sulzbach. Allein elf Mal in der ersten Hälfte schicken die Schiedsrichter Spieler der Heim- oder Gastmannschaft vom Platz. Und obwohl die Partie nicht unsportlich war, sollten noch einige in der zweiten Hälfte folgen. Auch begünstigt durch die erneute Unterzahl des HCS gelang dem TV 1881 Altdorf der bessere Start in Durchgang zwei. Der Drei-Tore-Rückstand war schnell kompensiert.Im letzten Drittel der Partie standen selten zwölf Feldspieler auf der Platte. Jedes gröbere Foul wurde mit einer Zeitstrafe bestraft, was dafür sorgte, dass das Spiel an Qualität verlor. Vor allem die Sulzbacher scheiterten nun häufig am Torhüter.So vergaben die Jungs von Trainer Olli Ott auch die Chance auf ein Unentschieden, nachdem fünf Würfe auf das TV-Tor der Altdorfer nicht im Kasten untergebracht wurden. Am Ende stand es 26:28, allerdings legte Trainer Ott wegen Regelverstößen der Gäste Einspruch gegen die Wertung des Spiels ein. Die Altdorfer hatten ihren zweiten Torwart als Spieler aufs Feld geschickt, dies aber - so die Meinung der Sulzbacher - mit der falschen Rückennummer und der verkehrten Farbe des Trikots.HC Sulzbach II: Tor: Männl, Prasse. Feld: Plößl (9/6), Rösel (3), F. Wedel (3), J. Rohrbach (3), Hausner (2), Wismeth (2), S. Falk (2), Huber (2), Schwegler (1), Wiesent, Luber, Fischer