Sport Sulzbach-Rosenberg

01.06.2017

Das Kind ist in den Brunnen gefallen - zumindest in diesem Jahr. Beim Altstadtfest wird es keinen Stadtlauf geben. Es gibt nachvollziehbare Gründe dafür, aber Chef-Organisator Ernst Schleicher lässt für die Zukunft nicht alle Hoffnung fahren. Im SRZ-Interview drückt er seine Enttäuschung aus, aber es werden auch kritische Töne laut.

Ganz am Anfang stand ein Briefträgermarsch - ohne Laufen, nur mit Gehen. Daraus entwickelte sich dann der weithin bekannte Stadtlauf. Schon immer zeichnete die Betriebssportgruppe (BSG) Post für die Ausrichtung verantwortlich. Bewährt hatte sich die Einbettung in die Altstadtfeste. Nach der 30. Auflage war für die seit einem knappen Vierteljahrhundert dabei engagierten ehrenamtlichen Helfer Schluss. Leider gibt es keine Nachfolger, die Verantwortung übernehmen.Ernst Schleicher: Mein Helferteam hatte von mir schon vor längerer Zeit das Versprechen eingefordert, dass sie nach dem 30. Stadtlauf aufhören können. Das ist jetzt so, aber deshalb hatte ich nie daran gedacht, dass sich kein Verein oder Team für die Fortsetzung in der Zukunft finden würde.Es stimmt mich schon traurig, dass sich in einer knapp 20 000 Einwohner zählenden Stadt niemand zutraut, diesen Publikumsmagnet am Altstadtfest weiter auszurichten. Ich denke hier insbesondere an die Sportvereine. Es gibt keine bessere Werbung für den Laufsport, den Kindern könnte eine Plattform geboten werden, sich läuferisch zu betätigen. Es könnte sich alles stimmig fügen. Aus diesen Gründen bin ich aber dennoch zuversichtlich, dass es schon im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben kann.Der ist in Wirklichkeit gar nicht so groß. Wir waren jeweils ein Team von rund 15 Personen der BSG sowie ein paar Freunde, Bekannte und Läuferfamilien - eben eine eingespielte Mannschaft. In den Gesprächsrunden, bei denen wir um die Fortsetzung des Stadtlaufs kämpften, habe ich auch stets betont, dass ich den Nachfolgern weiterhin tatkräftig zur Seite stehe - selbst wenn es ein modifiziertes Konzept gibt.Auf die Absage werde ich fast täglich angesprochen. Also scheint der Stadtlauf schon eine feste Institution gewesen zu sein. Vor allem aber tut es mir für die vielen Kinder leid, die jedes Jahr mit großer Begeisterung auf die Laufstrecke gingen. Die Kindergärten An der Allee und am Loderhof waren immer mit einigen Gruppen dabei.Hier standen wieder alle Gewehr bei Fuß. Die Ausrichter hätten hier nichts neu anleiern müssen. Von den Rettungsdiensten, Stadt-Feuerwehren, THW, BRK, Zeitnahme und von der Sparkasse als Hauptsponsor gab es grünes Licht. Aber auch die Stadt selbst bringt sich immer vorbildlich mit verschiedenen Diensten für diese Großveranstaltung mit rund 400 Startern ein. Diese Voraussetzungen müssten doch zudem Ansporn genug für potenzielle Interessenten sein, ab 2018 die Organisation des beliebten Events zu übernehmen.Dann wäre das ein großes Armutszeugnis für die Sportvereine und -gruppen der Herzogstadt.