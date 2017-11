Sport Sulzbach-Rosenberg

14.11.2017

0 14.11.2017

Die U14-Mannschaft der BG Sulzbach-Rosenberg bestritt am vergangenen Samstag ihr erstes Basketballspiel vor heimischer Kulisse. Gegner war der ASV Cham. Nach dem Sieg im Hinspiel rechnete sich Trainerin Christine Maderer gute Chancen aus. Im Verlauf des ersten Viertels kamen durchaus Zweifel daran auf.

Die Spieler starteten sehr zögerlich und verschliefen regelrecht die ersten fünf Minuten. Erst der eingewechselte Samuel Heine schaffte es, seine Mannschaftskameraden aufzuwecken. Mit schönen Pässen in die Zone und auch beherzterem Ziehen zum Korb durch Jonas Herold konnten die Sulzbacher das zweite Viertel deutlich für sich entscheiden.Mit einem beruhigenden Vorsprung von 38:26 Punkten beschloss die Mannschaft die erste Spielhälfte. Nach der Pause begann das Elend allerdings wieder von vorne. Große Unsicherheiten im Abschluss und viel zu hektisches Abspielen nach einer Balleroberung sorgten für viele Fehler. Zum Glück passten sich die Gegner aus Cham an, und so verlief die Partie in dieser Phase auf beiden Seiten sehr zerfahren.Auf Sulzbacher Seite fielen deutlich zu wenige Körbe und die Chamer vergaben viele Chancen durch etliche vergebene Freiwürfe. Im letzten Viertel bewiesen die Sulzbacher dann allerdings, dass sie im Training aufgepasst hatten. Hier wurden zur Freude von Christine Maderer von verschiedenen Spielern Körbe erzielt und auch eine aggressivere Defense gespielt.So konnte das Team der BG Sulzbach am Ende mit einem Punktestand von 66:48 einen ersten Heimsieg feiern.Aufstellung: Schmirler, Heine (21), Lee (6), Herbst (2), Reutner (6), Beck, Maderer (2), Oberleiter, D., Oberleiter, L. (4), Rotfuß (2), Herold (19), Oberleiter, J. (4)