Sulzbach-Rosenberger Bogenschützen ehren ihre Vereinsmeister in allen Klassen

Sport Sulzbach-Rosenberg

17.04.2018

3

0 17.04.2018

Die zwingende Voraussetzung für eine Qualifikation an Meisterschaften des Deutschen Schützenbundes ist die Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft. Auftakt einer jeden Saison ist bei den Bogenschützen die Hallenmeisterschaft. Geschossen werden hier jeweils 30 Pfeile auf die 18 Meter entfernten Scheiben. Bei den Herzogstädtern erhielten nun die neuen Titelträger aus den Händen von Gauschützenmeister Dietmar Beyer und Schützenmeisterin Irene Übler Medaillen und Urkunden.

Den Titel mit dem Recurvebogen holten sich: Michael Gradl (Herren), Theresa Seidl (Damen), Wolfgang Gruber (Altersklasse), Leonie Kellner (Junioren), Fabian Heinl (Jugend männlich), Sandra Miller (Jugend weiblich), Luca Koch (Schüler A), Maximilian Weiß (Schüler B), Paul Maler (Schüler C). Mit dem Blankbogen waren erfolgreich: Tobias Wühr (Herren), Günther Denis (Altersklasse) und Felix Bremstahler (Jugend).Die Siegerehrung nutzte Sportleiter David Übler zur Rückblende auf die Landesmeisterschaften des Oberpfälzer Schützenbundes bei denen die Aktiven des 1. Bogenschützenclub Sulzbach-Rosenberg sehr erfolgreich waren. Bei den Landesmeisterschaften Halle wurden in der Einzel- und Mannschaftswertung sechs Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille geholt.Im Freien gingen an die Herzogstädter vier Gold, eine Silber- und eine Bronzemedaille. Im Feldbogenschießen schaffte es Armin Brauner sogar bis zur Deutschen Meisterschaft und belegte dort Platz 25.