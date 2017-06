Sport Sulzbach-Rosenberg

09.06.2017

09.06.2017

Mehr als 20 Mitglieder des Sulzbach-Rosenberger Bogenschützenclubs beteiligten sich an der Vereinsmeisterschaft WA (früher FITA) im Freien. 13 von ihnen schafften die Club-intern hoch gesteckten Ringzahlen für die Qualifikation zu den Gaumeisterschaften. Entsprechende Ergebnisse vorausgesetzt, führt der Weg von dort aus weiter zu den Landesmeisterschaften des Oberpfälzer Schützenbundes am Sonntag, 2. Juli, in Hirschau.

Unter der Leitung des erfahrenen Kampfrichters Helmut Aures zeigten die Herzogstädter Bogenschützen, dass sie für diese Meisterschaften bestens gewappnet sind. Mit 599 Ringen schoss Luca Koch (Schüler A) das beste Ergebnis aller Klassen. Auch David Maler übersprang mit 548 Ringen in dieser Klasse deutlich die 500er-Marke.Zum ersten Mal startete Mireille Sommer in der Damenaltersklasse auf die 60-Meter-Distanz und schoss mit 562 Ringen ein Ergebnis, das 2016 zur Qualifikation für die deutschen Meisterschaften gereicht hätte. Auf sich aufmerksam machte Maximilian Weiß in der Schülerklasse C mit tollen 579 Ringen. Die 483 Ringe mit dem Blankbogen des Juniorschützen Jonas Bogner erlauben bei der Landesmeisterschaft ebenfalls berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz.