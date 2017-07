Sport Sulzbach-Rosenberg

13.07.2017

1

0 13.07.2017

Nahezu 4000 Läufer und Walker erlebten in Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ein überwältigendes Finale des Lauf-10-Programms der Bayerischen Abendschau. Auch ein Team des TV-Lauftreffs aus Sulzbach-Rosenberg war dabei. Es bestand aus 13 Läufern und zwei Walkern.

Die Teilnehmer durften bei dem Lauf über die Distanz von zehn Kilometern zeigen, wofür sie so hart trainiert haben. Bei optimalen Laufwetter ging es um 17 Uhr auf die anspruchsvolle Strecke in die Umgebung von Wolnzach. Die größte Herausforderung war die schon berühmte "Wolnzacher Wand", eine kräftige Steigung über 2,2 Kilometer. Sie wurde von der Sulzbach-Rosenberger Gruppe ohne Probleme bewältigt. Alle Teilnehmer, ob Einsteiger oder Wiederholer, erreichten locker das Ziel.Bemerkenswert, obwohl kein Wettkampfcharakter herrschte, war, dass Rainer Koch aus der Sulzbach-Rosenberger Gruppe als erster Walker die Ziellinie überquerte. Nach Erholung und Dusche wurde gemeinsam das Wolnzacher Stadtfest besucht und bei guten Essen, Trinken und toller Musik in die Nacht gefeiert.Nun gilt es, das Erreichte zu festigen und damit einen wesentlichen Beitrag zur eigenen stabilen Gesundheit zu leisten. Der sportliche Ehrgeiz ist bereits ausgebrochen: Es wird fleißig weitertrainiert und Starts bei verschiedenen Läufen sind geplant