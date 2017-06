Sport Sulzbach-Rosenberg

Mit drei deutschen Meistertiteln im Gepäck kehrte das Wettkampfteam der Sulzbach-Rosenberger Kickboxschule Fight Smart Kickbox Academy von der deutschen Meisterschaft des Amateur-Kickboxverbandes WAKO (World Association of Kickboxing Organizations) zurück. Für die Sportler stellte das Turnier in Bad Neustadt/Saale eine Gelegenheit zur Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Budapest dar.

Keshia Keller (Geichtsklasse bis 65 kg), Dominik Meyer (bis 63 kg) und Anatoli Kuschnir (bis 94 kg) gehören bereits dem deutschen Nationalkader an. Sie verteidigten ihre im Vorjahr gewonnenen Meistertitel und holten mit dominanten Auftritten in ihren Gewichtsklassen Gold für ihre Kickboxschule. Damit qualifizierten sie sich für die Weltmeisterschaft in Budapest im November.Nick Kellermann erkämpfte sich mit einer passablen Leistung Platz 3. Sebastian Meyer musste sich trotz guter Ansätze bereits in der Vorrunde geschlagen geben.Insgesamt ist das Wettkampfteam um Anatoli Kuschnir sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Demnächst steigen die Sportler in die Vorbereitungen für die anstehende Weltmeisterschaft ein.